La pandémie a fait plus de 2,47 millions de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP mardi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (502.482), devant le Brésil (248.529), le Mexique (180.536), l'Inde (156.463) et le Royaume-Uni (120.757).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

Le variant britannique présent dans plus de 100 pays, les infections en baisse

Le variant britannique est désormais présent dans plus de 100 pays et territoires, soit sept de plus en une semaine. Les nombres de nouvelles infections et de nouvelles victimes ont, eux, à nouveau reculé la semaine dernière, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Selon des données hebdomadaires publiées mercredi à Genève et qui portent jusqu'à dimanche matin, tous les variants se sont étendus à de nouveaux territoires. Outre la composante britannique, celui identifié en Afrique du Sud a été observé dans 51 pays, six de plus sur une semaine. Le variant brésilien a, lui, été détecté dans 29 pays, soit huit de plus.

Malgré cette propagation, le nombre de nouvelles contaminations a reculé pour la sixième semaine consécutive, de plus de 10%. Moins de 2,5 millions de nouveaux cas au total ont été mentionnés.

Le continent américain constate la baisse la plus importante, devant le Pacifique occidental. Une partie de l'Asie et la Méditerranée orientale font par contre face à une augmentation des infections détectées.

Concernant les décès, un recul a été observé pour la troisième semaine consécutive, de 20%. Il est aussi plus important sur le continent américain. Seul le Pacifique occidental est confronté à une extension du nombre de nouvelles victimes. Près de 2,5 millions de personnes ont succombé depuis le début de la pandémie. Plus de 110 millions de cas ont été identifiés, précise l'OMS

AFRIQUE

Le Ghana va recevoir la première livraison mondiale de vaccins gratuits Covax

Le Ghana doit recevoir mercredi la première livraison mondiale de vaccins financés par le dispositif onusien Covax, qui vise notamment à fournir aux pays à faible revenu leurs premières doses de vaccins anti-Covid, ont annoncé l'Unicef et l'OMS.

"Le Ghana doit recevoir 600.000 doses du vaccin AstraZeneca/Oxford du fabricant Serum Institute of India à Pune, en Inde. Ces vaccins ont été expédiés par l'Unicef de Mumbai à Accra et font partie de la première vague de vaccins Covid à destination de plusieurs pays à revenu faible et intermédiaire", selon un communiqué commun de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Unicef.