Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait au moins 1.945.437 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 380.365 décès, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Les autres pays les plus frappés sont le Brésil avec 204.690 morts, l'Inde (151.327 morts), le Mexique (134.368) et le Royaume-Uni (81.960).

Europe

Le vaccin AstraZeneca/Oxford candidat dans l'UE

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé mardi avoir reçu une demande d'autorisation pour le vaccin AstraZeneca/Oxford, précisant qu'elle pourrait prendre sa décision le 29 janvier. Ce vaccin est moins cher à produire que ses rivaux et plus facile à stocker. Pour l'heure, seuls les vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna sont administrés dans l'Union européenne.

Kiev appelle l'UE à l'aide

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le pays n'a jusqu'à présent obtenu aucune dose de vaccin contre le Covid-19, a appelé l'Union européenne à aider Kiev et cinq autres ex-républiques soviétiques (Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie et Moldavie) à vacciner leurs populations.

Prolongation des restrictions aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas, le Premier ministre Mark Rutte a annoncé la prolongation jusqu'au 9 février des restrictions en place dans son pays pour tenter de freiner la pandémie. "Tout le monde ou presque comprendra qu'il n'y avait pas d'autre choix", a-t-il justifié, évoquant l'imposition d'un possible couvre-feu.

Amérique

Test négatif exigé pour entrer aux Etats-Unis

Tous les voyageurs souhaitant se rendre aux Etats-Unis par avion devront présenter, à partir du 26 janvier, un test négatif au Covid-19 réalisé dans les trois jours précédant le départ, afin d'être autorisés à voyager, ont annoncé mardi les autorités sanitaires américaines.

Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies, la principale agence fédérale de santé publique, ont justifié ce changement de politique sanitaire par l'émergence de variants du coronavirus, dont certains se révèlent plus contagieux.

Les Etats-Unis ont par ailleurs largement dépassé mardi leur précédent record de morts quotidiens, en déplorant près de 4.500 décès du coronavirus en une seule journée, selon les données de l'université Johns Hopkins, qui font référence. Le pays, confronté à une flambée de l'épidémie dont il n'arrive pas à reprendre le contrôle depuis l'automne, n'avait encore jamais dépassé la barre des 4.000 décès en 24 heures.

Les Etats-Unis ont, précisément, enregistré mardi plus de 235.000 nouvelles contaminations et 2.470 morts, selon un relevé effectué chaque jour à 20H30 locales par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu. Quatre cas d'infection au variant britannique du coronavirus en Equateur

L'Equateur a annoncé mardi avoir enregistré trois nouveaux cas d'infection au variant britannique du coronavirus, ce qui porte à quatre le nombre de cas au total dans ce pays sud-américain. L'institut de microbiologie de l'université libre San Francisco de Quito a analysé six échantillons biologiques prélevés sur des proches du premier patient infecté avec cette variante du virus, et trois d'entre eux se sont révélés positifs, a précisé Veronica Barragan, chercheuse auprès de cet institut.

Ces personnes infectées vivent dans la même région côtière de Los Rios (sud) où a été détecté le premier cas de variant du virus, un homme âgé de 50 ans qui revenait d'un voyage au Royaume uni. Il était pourtant porteur d'un test PCR négatif à son arrivée mi-décembre en Equateur, a indiqué le ministre équatorien de la Santé Juan Carlos Zevallos.

L'Equateur, avec 17,4 millions d'habitants, a enregistré quelque 222.567 cas et 14.196 morts du Covid-19 depuis le début de l'épidémie.

Seconde vague de Covid-19 au Pérou

Le Pérou connaît une seconde vague de Covid-19 avec une forte augmentation ces derniers jours des cas enregistrés de contamination, a déclaré mardi le gouvernement péruvien. Le Pérou subit "une croissance accélérée" du nombre des contaminations, "nous sommes dans une seconde vague", a déclaré la ministre de la Santé, Pilar Mazzetti, au cours d'une réunion virtuelle avec des responsables du monde des affaires. Le Pérou vit depuis la mi-décembre une hausse importante du nombre des cas et du nombre des décès liés au coronavirus. Le nombre des hospitalisations a fortement augmenté au cours des cinq dernières semaines, passant de 3.800 à 6.800 environ, selon les chiffres officiels.

De même, le nombre des décès quotidiens s'est accru ces dernières semaines, repassant au-dessus des 50 morts par jour après être descendu sous ce chiffre. Le Pérou a dépassé le 22 décembre la barre du million de cas.

Le gouvernement est sévèrement critiqué pour ne pas avoir pu s'assurer l'achat de vaccins. Il a prolongé en novembre pour 90 jours, jusqu'au début de mars, l'état d'urgence sanitaire.

Le Pérou est l'un des pays de la région les plus affectés par la pandémie, avec plus de 38.000 décès et 1.037.350 contaminations à la date de lundi.

Brésil: le vaccin chinois efficace à 50,38%

Le vaccin chinois CoronaVac a montré une efficacité globale de 50,38% contre le Covid-19 lors d'essais cliniques réalisés au Brésil, a annoncé mardi l'Institut Butantan chargé de sa production dans le pays. Selon lui, le vaccin, développé par le laboratoire chinois Sinovac, empêche 78% des vaccinés ayant néanmoins contracté le virus d'avoir besoin d'être hospitalisés et 100% d'entre eux de développer des formes graves de la maladie.

Asie

Variant amazonien au Japon

Le Japon cherche pour sa part à isoler pour analyse un variant du coronavirus récemment détecté sur quatre personnes arrivées dans l'archipel en provenance du Brésil.

Ce variant du SARS-CoV-2 résulte d'une évolution "d'une lignée virale du Brésil, qui circule en Amazonie", provisoirement baptisée "B.1.1.28 (K417N / E484K / N501Y)", a affirmé le chercheur brésilien Felipe Naveca, qui collabore avec l'institut Fiocruz. La mutation est survenu "probablement entre décembre 2020 et janvier 2021", a précisé l'institut.

Afrique

La Tunisie confinée

Le ministère tunisien de la Santé a décidé mardi d'imposer un confinement général de quatre jours à partir de jeudi pour limiter la propagation du Covid-19 qui a atteint des records, entraînant une situation "très dangereuse" en Tunisie.

Mondial de hand: forfait des Tchèques, les USA décimés

La République tchèque et les Etats-Unis ne participeront pas au Mondial-2021 en Egypte à cause d'une vague de Covid-19 au sein de leur effectif, ont annoncé leur fédération respective.