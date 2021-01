La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.854.305 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 357.067 décès, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Viennent ensuite le Brésil avec 197.732 morts, l'Inde (149.850), le Mexique (127.757) et l'Italie (75.680).

EUROPE

Angleterre

Le nouveau confinement mis en place en Angleterre face à la flambée des contaminations due au nouveau variant du coronavirus ne devrait commencer à être levé qu'à partir de mars, et peut-être partiellement, a prévenu mardi un ministre du gouvernement britannique.

Avec plus de 75.400 morts, le Royaume-Uni est l'un des pays d'Europe les plus endeuillés par le Covid-19 et a été le premier au monde à administrer le vaccin du laboratoire britannique AstraZeneca et de l'Université d'Oxford. L'Ecosse est également confinée et dans les deux cas les écoles restent fermées.

Allemagne

L'Allemagne prolonge jusqu'au 31 janvier et renforce son confinement partiel, incitant notamment les citoyens à réduire encore davantage leurs contacts. La plupart des magasins non alimentaires, les bars, restaurants, équipements culturels, de loisirs et les écoles vont rester fermés.

AMERIQUE

USA

Les Etats-Unis ont déploré mardi un nouveau record de décès sur 24 heures avec plus de 3.930 morts, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins qui font référence.

Dans le même temps, le pays a enregistré plus de 250.000 nouvelles contaminations, selon un relevé effectué chaque jour à 20H30 locales par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu.

Submergés par des cas de Covid-19 qui battent des records depuis plusieurs semaines, les services d'urgence de Los Angeles ont commencé à rationner l'oxygène et les lits, demandant désormais aux ambulanciers de ne plus transporter vers les hôpitaux certains patients en arrêt cardiaque aux chances de survie quasi nulles.

Colombie

La Colombie a accordé mardi une autorisation d'urgence au vaccin contre le Covid-19 développé par l'alliance Pfizer/BioNTech, a annoncé le président Ivan Duque, avec une campagne de vaccination devant commencer en février.

"Aujourd'hui, une autre étape majeure a été franchie pour faire avancer le programme de vaccination contre le Covid-19" avec "l'autorisation de l'utilisation d'urgence du vaccin Pfizer en Colombie", a déclaré le président dans son allocution télévisée quotidienne.

Argentine

En Amérique latine, plusieurs provinces d'Argentine dont celle de Buenos Aires ont décidé d'imposer à nouveau mardi des couvre-feux ou des restrictions de circulation pour contenir la propagation du Covid-19, dont le nombre de nouveaux cas a augmenté ces dernières semaines, ont indiqué les autorités. Elles attribuent ces augmentations aux rassemblements des fêtes de fin d'année et aux fêtes clandestines, surtout dans les zones touristiques.

ASIE

Chine

L'équipe de l'OMS chargée d'enquêter sur l'origine de la pandémie de Covid-19 en Chine est en route mais ne dispose pas de tous les visas nécessaires, a annoncé mardi le chef de l'agence de l'ONU, se disant "très déçu".

Israël

Un confinement entrera en application en Israël à partir de jeudi soir minuit pour au moins deux semaines afin de lutter contre la propagation du coronavirus, a fait savoir Benjamin Netanyahu mardi.

Le variant britannique du virus a été découvert aussi en Israël et a déjà fait des victimes, selon le Premier minisre israélien. En un jour 8.311 infections ont été signalées.

AFRIQUE

Sénégal

Le président sénégalais Macky Sall a annoncé mardi soir l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu nocturne pour deux régions dont Dakar, de nouvelles restrictions valables à partir de mercredi pour arrêter la hausse du coronavirus.

Le couvre-feu est valable de 21H00 (22H00 HB) à 05H00 (06h00 HB) et concerne Dakar et Thiès (ouest), deux des 14 régions du pays, a déclaré le président Sall sur la télévision publique.