Europe

La pandémie a fait au moins 4.202.179 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (613.133), devant le Brésil (556.370), l'Inde (423.217), le Mexique (239.997) et le Pérou (196.214). L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

France: plus de 200.000 manifestants contre le pass sanitaire

Des manifestations, parfois émaillées de face-à-face tendus avec les forces de l'ordre, ont rassemblé samedi en France plus de 200.000 opposants à l'extension du pass sanitaire, une mobilisation en hausse, en plein été, au troisième week-end de contestation.

Aux cris de "liberté, liberté" scandés dans la plupart des défilés s'ajoutaient essentiellement des slogans hostiles au président Emmanuel Macron et aux médias.

Angleterre: les femmes enceintes appelées à se faire vacciner

La cheffe des sages-femmes pour l'Angleterre a pressé ses collègues d'encourager les femmes enceintes, très peu vaccinées, à se faire administrer le sérum contre le Covid-19, après une étude de l'université d'Oxford montrant l'aggravation de leurs symptômes face au variant Delta.

Asie

Chine: des millions de personnes testées en raison d'une hausse des cas de Covid

Des millions de personnes ont subi dimanche un test de dépistage au Covid-19 dans plusieurs grandes villes de Chine pour tenter de juguler une hausse des cas de coronavirus.

La Chine a fait état dimanche de 75 nouvelles contaminations parmi lesquels 53 transmissions locales.

Le foyer épidémique apparu à l'aéroport de Nankin (est) fin juillet, s'est désormais propagé à plus d'une vingtaine de villes et plus d'une dizaine de provinces.

La Chine fait face à sa pire vague de contaminations depuis plusieurs mois, les autorités mettant cette hausse des cas sur le compte du variant Delta.

Si le coronavirus a été détecté pour la première fois à Wuhan (centre) fin 2019, la Chine a depuis largement maîtrisé l'épidémie.

Les autorités ont organisé trois dépistages sur les 9,2 millions d'habitants de Nankin et confiné des centaines de milliers de personnes pour freiner les contaminations.

La propagation actuelle du virus est liée à la forte contagiosité du variant Delta et au pic de la saison touristique dans le pays, avec un usage intensif des transports aériens par les Chinois, selon les autorités.

Les personnes qui se sont rendues à Nankin, dans la ville touristique de Zhangjiajie, dans la province du Hunan, sont recherchées par les autorités.

Les 1,5 million d'habitants de cette ville touristique ont été confinés vendredi.

Amérique

Brésil: la moyenne des décès quotidiens repasse sous les 1.000

Le Brésil a enregistré samedi une moyenne de morts quotidiennes sur sept jours inférieure à 1.000 pour la première fois depuis plus de sept mois, grâce à l'avancée de la vaccination.

Afrique

Le Niger réceptionne 300.000 doses de vaccins offerts par les Etats-Unis

Le Niger a reçu 302.400 doses de vaccins Johnson & Johnson contre le Covid-19, offerts par les Etats-Unis, quatre mois après le lancement de la vaccination qui se fait au compte-gouttes dans ce pays.