Nouveaux chiffres, nouvelles mesures: nous faisons le point sur la pandémie dans le monde.

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 350.000 morts dans le monde, dont plus des trois quarts en Europe et aux Etats-Unis, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 06h00 GMT.

Au total, 350.196 décès ont été recensés dans le monde (pour 5.589.389 cas), dont 173.713 en Europe (2.057.414 cas), continent le plus touché. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (98.929), devant le Royaume-Uni (37.048), l'Italie (32.955), la France (28.530) et l'Espagne (27.117).

AMERIQUE

USA

Pour le troisième jour d'affilée, les Etats-Unis ont déploré moins de 700 morts quotidiens du Covid-19, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence, à 20H30 mardi (00H30 GMT mercredi).

657 personnes sont décédées en 24 heures dans le pays, de loin le plus endeuillé par la pandémie selon les données de cette université de Baltimore, actualisées en continu. Ces nouveaux décès portent à 98.875 le bilan américain de la pandémie de coronavirus alors que la barre symbolique des 100.000 morts devrait être franchie rapidement. Après avoir régulièrement franchi la barre des 2.000 morts journaliers entre début avril et début mai, les Etats-Unis n'ont pas dépassé ce triste seuil depuis près de vingt jours, et sont à plusieurs reprises passés en dessous des 1.000 décès en une journée ces trois dernières semaines. Près de 1,7 million de cas ont été recensés depuis le début de la crise sanitaire, dont environ 18.000 au cours des dernières 24 heures, un chiffre là aussi en baisse.

Brésil

Le Brésil a enregistré 1.039 morts du coronavirus en 24 heures, a annoncé mardi le ministère de la Santé, un bilan qui dépasse le millier de victimes pour la 4e fois depuis l'accélération de la pandémie la semaine dernière.

Le plus grand pays d'Amérique latine, nouvel épicentre de la pandémie, déplore désormais 24.512 morts, selon les chiffres du ministère qui sont, d'après la commmunauté scientifique, très largement sous-évalués. Durant des quatre derniers jours jusqu'à lundi, le Brésil a été le pays au monde à déplorer le plus grand nombre de morts quotidiens du Covid-19, dépassant pour la première fois dans ce bilan les Etats-Unis, pays le plus touché (près de 100.000 morts). Le bilan quotidien américain n'avait pas encore été publié mardi quand sont tombés les chiffres brésiliens. Le Brésil cumule 391.222 cas confirmés de contamination, pour une population de 210 millions d'habitants.

Pérou

Le Pérou a enregistré un nombre record de 5.772 nouvelles contaminations au coronavirus en 24 heures, pour un total de près de 130.000, a annoncé mardi le ministère de la Santé.

Le pays andin a déploré 159 nouveaux décès en 24 heures, pour un total de 3.788, selon ce dernier bilan. Le nombre quotidien des nouvelles infections a dépassé pour la première fois les 5.000, après plusieurs jours à environ 4.000, au moment où le Pérou atteignait le pic de l'épidémie, selon les autorités. Environ 70% des malades se concentrent dans la capitale, Lima, et le port voisin de Callao. Le pays compte 33 millions d'habitants. L'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), basée à Washington, a prévenu mardi que la propagation du coronavirus était "encore en train de s'accélérer" dans ce pays, ainsi qu'au Chili et au Brésil, devenu le principal foyer de la pandémie. Le Pérou est le deuxième pays d'Amérique latine le plus touché par la contagion, derrière le Brésil, et le troisième en termes de décès, derrière le Brésil et le Mexique. Le Pérou vit dans un confinement national depuis 72 jours, avec couvre-feu nocturne et fermeture des frontières, entre autres mesures. L'économie en a été grandement affectée, ne fonctionnant qu'à 44% de ses capacités productives. Durant ces deux mois, un Péruvien sur quatre s'est retrouvé privé de toute revenu.

Mexique

Le nombre de morts du coronavirus au Mexique a dépassé les 8.000 mardi, un nombre que le gouvernement avait estimé comme le maximum possible pendant la pandémie.

"Il n'est pas surprenant que le nombre de cas continue d'augmenter car il s'agit de cas cumulés", a déclaré mardi soir le sous-secrétaire à la Santé, Hugo Lopez-Gatell, après la présentation du bilan quotidien. Depuis le 28 février, date à laquelle les trois premiers cas d'infection ont été confirmés, 74.560 personnes ont été contaminées au Mexique et 8.134 sont décédées du coronavirus, selon les statistiques publiées mardi par le gouvernement. Sur les dernières 24 heures, ont été enregistrés 3.455 nouveaux cas et 501 décès, les chiffres les plus élevés des bilans quotidiens depuis le début de l'épidémie dans le pays. "Selon les rapports dont nous disposons, selon les projections, nous sommes déjà sur la voie de la sortie, nous ne devons certainement pas nous reposer sur nos lauriers, ne pas relâcher les mesures de prévention", avait pourtant déclaré lundi le président Andres Manuel Lopez Obrador, lors de sa conférence de presse quotidienne.