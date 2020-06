Le point sur la pandémie dans le monde.

Les Etats-Unis

Records de cas, hausse des hospitalisations, malades plus jeunes, le Sud des Etats-Unis, de la Floride à la Californie, est devenu le point chaud de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis, entraînant le retour des restrictions.

Signe de cette recrudescence, le nombre de nouvelles infections quotidiennes s'est rapproché mercredi de ses niveaux record, avec près de 36.000 cas en 24 heures.

Avec près de 330 millions d'habitants, les Etats-Unis affichent le pire bilan du monde en valeur absolue: plus de 120.000 morts et près de 2,4 millions de cas détectés.

Près de la moitié des 50 Etats américains ont connu une augmentation du nombre de cas au cours des deux dernières semaines, et certains, comme le Texas, la Floride et la Californie, affichent désormais des records quotidiens dans le nombre de cas recensés.

Très durement frappés par le Covid-19 au début de l'épidémie aux Etats-Unis, New York et le New Jersey ainsi que le Connecticut voisin ont décrété mercredi une quarantaine pour les personnes venant de certains Etats où la pandémie accélère.

Le Texas, qui avait très vite entamé son déconfinement début mai, a ainsi enregistré mercredi 5.551 nouvelles infections. Le nombre d'hospitalisations a doublé au cours du dernier mois et les hôpitaux craignent d'être submergés.

"Si nous sommes incapables de ralentir la progression dans les prochaines semaines, nous devrons revoir dans quelle mesure les commerces peuvent rester ouverts", a averti le gouverneur du Texas, Greg Abbott.

"Car si elle n'est pas contenue dans les deux semaines à venir, elle échappera à tout contrôle", a insisté l'élu républicain, incitant tous ceux qui doivent sortir à porter un masque, sans pour autant l'avoir rendu obligatoire dans son Etat.

L'épidémiologiste Rebecca Fischer estime que le pic des infections est encore loin. Les mesures qui limitent la propagation du virus devraient "idéalement" être en place "le plus longtemps possible", explique-t-elle à l'AFP.

Symptôme du regain de l'épidémie, l'enseigne Apple a décidé de fermer temporairement sept magasins de la région de Houston où le nombre de cas de Covid-19 s'envole. La marque à la pomme avait déjà fermé une douzaine d'autres boutiques en Floride, Caroline du Nord et du Sud et en Arizona la semaine dernière.

La Californie aussi a battu un nouveau record pour le troisième jour consécutif mercredi, avec plus de 7.100 nouveaux cas recensés sur près de 200.000 au total.

"Nous ne pouvons pas continuer comme nous l'avons fait ces dernières semaines (...). Certains d'entre nous ont eu un petit coup d'amnésie, d'autres ont franchement baissé la garde", a averti le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, pointant du doigt des comportements à risque.

Le port du masque est désormais devenu obligatoire en public dans tout l'Etat, où Disneyland a dû repousser sine die la réouverture de son célèbre parc d'attractions près de Los Angeles. La date du 17 juillet avait initialement été envisagée.

L'Arizona voisin a également franchi un nouveau sommet mardi.

Plus de huit lits sur dix en soins intensifs étaient occupés en début de semaine (84%) et le nombre de cas a été multiplié par quatre depuis la levée du confinement le 15 mai.

La Chine

La Chine a diagnostiqué 19 nouveaux cas de coronavirus jeudi, dans la foulée de l'éclatement d'une nouvelle épidémie à Pékin.

Parmi les nouveaux cas transmis localement, 13 ont été diagnostiqués à Pékin, et un dans la province voisine du Hebei, selon les derniers chiffres des autorités chinoises. Cinq autres cas importés ont aussi été signifiés dans trois autres provinces chinoises.

En tout, 269 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés dans la ville de Pékin, depuis la découverte d'un foyer lié à un marché d'alimentation le 11 juin.

Depuis lors, les autorités y ont imposés des mesures strictes pour tenter de juguler la propagation du virus.

L'Australie

L'armée australienne a annoncé jeudi le déploiement d'un millier de soldats à Melbourne, la deuxième ville la plus peuplée de l'immense île-continent, après l'apparition d'un foyer épidémique de Covid-19.

Ces militaires seront déployés "dans les prochains jours", a déclaré la ministre de la Défense, Linda Reynolds. Ils aideront notamment à surveiller l'évolution de l'état de santé des voyageurs placés en quarantaine dans des hôtels et apporteront aussi une aide logistique aux structures de tests du Covid-19.

Le nouveau foyer épidémique est notamment apparu dans un hôtel de Melbourne où étaient logés des Australiens rentrant de l'étranger ainsi que dans un magasin H&M du nord de la ville.

L'Etat de Victoria a recensé près de 150 nouveaux cas la semaine dernière, notamment à Melbourne, une hausse importante dans un pays où l'épidémie semblait jusque-là maîtrisée.

Les autorités ont fait état jeudi d'au moins 37 nouveaux cas dans tout le pays, soit le total journalier le plus important depuis la mi-avril.

Mme Reynolds a précisé que 850 militaires seraient affectés à la surveillance des voyageurs internationaux en quarantaine dans un hôtel, et que 200 autres fourniront un soutien logistique et médical aux centres de tests.

L'armée est déjà mise à contribution pour surveiller les frontières entre les Etats et aider les services médicaux et d'urgences, notamment dans le Victoria.

Le déploiement d'un contingent militaire d'une telle importance dans une grande ville australienne est cependant sans précédent depuis le début de la crise du coronavirus.

Le ministre australien de la Santé Greg Hunt avait indiqué que le gouvernement fédéral avait proposé l'aide logistique de l'armée et que quatre Etats ont proposé de participer au traçage des contacts des personnes infectées.

"Ce soutien nous permettra d'effectuer encore plus de tests et d'obtenir les résultats rapidement", s'est félicité un porte-parole du gouvernement de Victoria.

Les autorités sanitaires ont fait état de longues files d'attente devant des centres de dépistage à Melbourne où des patients ont été refusés mardi en raison de la forte affluence.

Le Premier ministre de l'Etat, Daniel Andrews, a indiqué qu'un millier de travailleurs faisaient du porte-à-porte pour exhorter les habitants des quartiers les plus touchés à se faire tester. L'objectif est de tester 100.000 personnes dans dix quartiers en dix jours.

"Cette campagne intensive dans les quartiers a pour but de trouver toutes les personnes qui ont le virus, et à les placer en quarantaine avec le soutien adéquat", a-t-il dit aux journalistes.

"Les chiffres vont grimper, mais c'est bien la stratégie: il faut trouver les cas."

De grands supermarchés de cet Etat ont été contraints de limiter à nouveau mercredi les achats de papier toilette et de produits de première nécessité, alors que les autorités sanitaires envisagent de mettre en place des mesures de confinement dans les zones les plus touchées par l'épidémie.

Jusqu'à présent, l'Australie fait plutôt figure de modèle en matière de lutte contre le coronavirus. Elle a recensé environ 7.500 cas dont 104 décès sur une population de 25 millions d'habit