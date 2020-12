Les Etats-Unis ont enregistré samedi, pour la troisième journée consécutive, un nombre record de contaminations au coronavirus en 24 heures avec près de 230.000 cas, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Pendant la même période de 24 heures, les Etats-Unis ont compté 2.527 décès liés au Covid-19, a indiqué cette université de Baltimore dont les chiffres font référence. Les Etats-Unis, qui ont les chiffres de contaminations et de décès les plus élevés au monde, ont subi une forte résurgence de l'épidémie au cours des dernières semaines. Et des responsables sanitaires ont prévenu d'un risque de remontée des contaminations après que des millions d'Américains ont voyagé la semaine dernière pour célébrer la grande fête de Thanksgiving, malgré leurs appels à éviter les déplacements. Depuis deux semaines, le nombre quotidien de décès aux Etats-Unis est régulièrement supérieur à 2.000, comme c'était le cas au printemps, lors du pic de la première vague de la pandémie. Depuis le début de la pandémie, les Etats-Unis ont enregistré plus de 14,3 millions de cas de contaminations et 281.121 décès liés au virus.



Face au danger, le président américain élu Joe Biden s'attend à une cérémonie d'investiture en janvier largement en ligne pour suivre les "recommandations des experts". "Il est donc hautement improbable que l'on ait un million de gens sur le Mall", la grande avenue du centre de Washington, a averti le démocrate de 77 ans.

Près de 1.520.000 morts dans le monde



La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.519.213 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi en milieu de journée. Plus de 65.865.820 cas ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis sont les plus touchés, avec 281.121 décès. Suivent le Brésil avec 176.628 morts, l'Inde (139.700), le Mexique (108.863) et le Royaume-Uni (60.617).

Moscou vaccine



La ville de Moscou a commencé samedi à vacciner les soignants et enseignants à risque de contracter le Covid-19.

Le Spoutnik V a été inoculé samedi aux travailleurs sociaux, aux personnels médicaux et aux enseignants dans soixante-dix centres de vaccin ouverts dans la capitale russe.

Ce vaccin russe est pourtant encore dans la troisième et dernière phase d'essais cliniques auprès de 40.000 volontaires.

Régression "d'ici au printemps" au Royaume-Uni



Au Royaume-Uni, les autorités sanitaires jugent "probable" une régression importante de la pandémie, "d'ici au printemps" grâce à la vaccination. Mais elles se préparent d'abord à une recrudescence après Noël.

Détenteur du pire bilan en Europe (plus de 60.000 morts), le Royaume-Uni a été cette semaine le premier pays occidental à approuver l'utilisation massive d'un vaccin, en l'occurence celui de Pfizer et BioNTech. Les premières doses doivent être injectées la semaine prochaine.

Le Royaume-Uni s'apprête lui aussi à lancer des campagnes de vaccination, et la reine Elizabeth II devrait être une des premières à recevoir le vaccin Pfize-BioNTech, qui vient d'obtenir le feu vert des autorités britanniques. La souveraine, âgée de 94 ans, et son mari le prince Philip, 99 ans, seront tous les deux vaccinés en priorité en raison de leur âge et non en vertu d'un traitement préférentiel, a indiqué le journal Mail on Sunday.

Bethléem illumine son sapin



L'arbre de Noël de Bethléem a été exceptionnellement illuminé sans public samedi soir, en raison des restrictions imposées pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Les autorités palestiniennes ont annoncé la semaine dernière un couvre-feu pendant quatorze jours en soirée et le week-end dans l'ensemble de la Cisjordanie, pour tenter d'endiguer la "propagation préoccupante" du virus.

Kinshasa: 2e vague et pénurie d'oxygène



Les hôpitaux de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, font face à une deuxième vague de cas de coronavirus et à une pénurie d'oxygène, ont alerté les autorités sanitaires.

Portugal: allègement pendant les fêtes de fin d'année



La deuxième vague de Covid-19 a commencé à refluer au Portugal mais les autorités ont décidé de maintenir les restrictions sanitaires en vigueur, afin de pouvoir les alléger pendant les fêtes de fin d'année, a annoncé le Premier ministre Antonio Costa.

Les centres commerciaux de Rio de Janeiro resteront ouverts jour et nuit afin d'éviter les foules pour les achats de Noël en pleine seconde vague du coronavirus.