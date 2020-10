Nouvelle augmentation du nombre de contaminations en Allemagne

En Allemagne, 6.868 nouvelles infections au coronavirus ont été signalées mardi. C'est beaucoup plus que les deux derniers jours, où respectivement 4.325 et 5.587 personnes ont été diagnostiquées positives, selon les dernier chiffres de l'Institut Robert Koch (RKI). Le record quotidien de nouvelles contaminations en Allemagne date de samedi dernier, lorsque 7.830 cas avaient été recensés. La veille, le chiffre était encore supérieur à 7.000. Le nombre total d'infections en Allemagne s'élève désormais à 373.167.

Quarante-sept patients atteints du coronavirus ont succombé au cours des dernières 24 heures. Cela porte le nombre officiel de décès à 9.836.

Le Canada franchit le cap des 200.000 cas de coronavirus

Le Canada, en pleine deuxième vague de coronavirus, a franchi lundi le cap des 200.000 cas et s'approchait des 10.000 morts, selon les chiffres officiels des provinces compilés par plusieurs chaînes de télévision. Environ 80% de ces cas et plus de 90% des morts étaient recensés dans les deux plus grandes provinces du pays, l'Ontario et surtout le Québec, épicentre de la pandémie depuis qu'elle a éclaté au Canada en mars dernier.

Lundi après-midi, le Canada comptait 200.039 cas et 9.772 morts, selon ces chiffres compilés par les chaînes publiques CBC/Radio-Canada et CTV. Pays de 38 millions d'habitants, le Canada comptait néanmoins, proportionnellement à la population, environ cinq fois moins de cas que les Etats-Unis voisins et environ 2,5 fois moins de décès. Le Canada a annoncé lundi que sa frontière avec les Etats-Unis resterait fermée aux déplacements non essentiels au moins jusqu'au 21 novembre pour freiner la pandémie de Covid-19.

En Ontario et au Québec, la deuxième vague de l'épidémie a entraîné à nouveau la fermeture pour plusieurs semaines des bars, salles à manger des restaurants, musées et des salles de spectacles et de sports. En outre, la plupart des Québécois ne peuvent recevoir plus d'un proche à la fois chez eux, au moins jusqu'au 28 octobre, sous peine de fortes amendes. Lundi, le Premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a recommandé que les enfants "évitent le porte-à-porte" lors de la traditionnelle tournée des friandises pour Halloween le 31 octobre dans les villes les plus touchées, comme Toronto et Ottawa.

Partout, les autorités cherchent à prévenir un débordement du système hospitalier, très fragilisé au printemps, alors que le nombre de nouvelles hospitalisations de personnes "gravement malades" continue à augmenter, a souligné lundi la Dr Theresa Tam, responsable de l'Agence de Santé publique Canada. Le Canada recense en moyenne 2.280 nouveaux cas de coronavirus et 20 décès par jour, des chiffres en nette augmentation depuis septembre avec l'arrivée de l'automne. Environ 2,4% des quelque 77.000 tests effectués chaque semaine sont positifs.

Plus d'un million d'Argentins ont contracté le Covid-19

L'Argentine est devennue lundi le second pays d'Amérique latine a franchir la barre du millions d'infections au coronavirus.

Les 12.982 nouveaux cas de Covid-19 détectés et communiqués par les autorités sanitaires du pays lundi ont porté à 1.002.662 cas au total de Covid-19 en Argentine. Le pays devient aussi le 5e pays le plus touché par la pandémie en termes de nombre de cas.

Le Brésil avait été le premier pays d'Amérique du Sud à avoir détecté un million de cas du nouveau coronavirus, en juin dernier. Ce pays enregistre désormais 5,2 millions de personnes infectées. Les USA en compte 8.1 millions et l'Inde 7,5 millions.