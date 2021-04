Jusqu'à maintenant, la pandémie de Covid-19 a fait plus de 2,8 millions de morts, selon un bilan établi mercredi en fin de journée par l'AFP.

Les campagnes de vaccination progressent peu à peu, et l'Allemagne a maintenu son objectif de vacciner sa population adulte "d'ici à la fin de l'été" malgré la limitation décidée mardi de l'usage de l'AstraZeneca, qui ne doit plus être injecté aux moins de 60 ans.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a cependant affirmé mercredi que les experts enquêtant sur des liens présumés entre ce vaccin et l'apparition de caillots sanguins n'avaient pas trouvé de facteurs de risque spécifique, y compris l'âge, même si des études complémentaires sont en cours.

Les laboratoires Pfizer et BioNTech ont annoncé le même jour que leur vaccin était efficace à 100% chez les adolescents de 12 à 15 ans, selon les résultats d'un essai clinique.

Europe

En France, un des pays d'Europe les plus touchés par la pandémie, le Premier ministre Jean Castex doit détailler jeudi au Parlement un nouveSau lot de mesures dévoilées mercredi par le président Emmanuel Macron, dont la fermeture des écoles pour plusieurs semaines et l'extension à tout le territoire de mesures de confinement.

La situation sanitaire se dégrade depuis plusieurs semaines en France, avec plus de 5.000 patients en réanimation, au-delà du pic de la deuxième vague de novembre, mettant les hôpitaux sous très forte tension.

"Le succès de cette stratégie dépend de chacun d'entre nous, de notre esprit de responsabilité", a insisté Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée mercredi soir.

Face à la troisième vague, le reste de l'Europe multiplie également les mesures pour tenter de limiter la propagation du virus, en particulier concernant les voyages.

L'Allemagne va renforcer pour les "8 à 14 prochains jours" les contrôles autour de ses frontières terrestres, notamment avec la France, le Danemark et la Pologne.

De son côté, l'Italie a décidé de prolonger les restrictions en vigueur jusqu'au 30 avril. En Autriche, Vienne et ses alentours se reconfinent pour Pâques.

A contre-courant, la reine d'Angleterre Elizabeth II, 94 ans, a effectué mercredi son premier déplacement hors du château de Windsor depuis sa vaccination contre le Covid-19.

Amérique

Une autre variante du coronavirus a été découverte au Brésil, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires. Les scientifiques l'ont identifiée dans la ville de Sorocaba, près de Sao Paulo, et mènent des recherches plus approfondies sur cette mutation, qui est similaire à celle détectée en Afrique du Sud, a indiqué l'institut biomédical Butantan sur Twitter. La variante a été détectée chez une femme de 34 ans qui présentait des symptômes mineurs, rapporte le site d'information G1. Elle a affirmé ne pas avoir voyagé récemment à l'intérieur ou à l'extérieur du Brésil, selon Paulo Menezes, directeur du centre d'urgence du coronavirus de Sao Paulo.

Les mutations sont constantes au sein des virus et se produisent lorsque la composition génétique change pendant la réplication.

Certaines modifications présentent des avantages pour l'agent pathogène. Par exemple, elles peuvent faciliter la transmission du virus.

Les précédentes variantes notables du coronavirus ont été détectées pour la première fois en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud et au Brésil.

Ce pays d'Amérique du Sud est l'un des plus durement touchés par la pandémie. Seuls les États-Unis ont enregistré un nombre plus élevé d'infections et de décès.

Le Brésil a régulièrement battu son propre record quotidien de décès dus au coronavirus. Mercredi, le ministère de la santé a annoncé un nouveau record de 3.869 décès en 24 heures, battant le record de 3.780 établi la veille.

Une semaine auparavant, le pays avait franchi pour la première fois le triste cap des 3.000 décès liés au Covid-19.

Le nombre total de décès dans le pays s'élève désormais à 321.515, tandis que plus de 12,7 millions de cas de coronavirus ont été confirmés.

Le système de santé de ce pays de 210 millions d'habitants s'est effondré ou est sur le point de s'effondrer dans de nombreuses régions. Les médicaments, notamment pour l'intubation des patients atteints de Covid-19, viennent notamment à manquer.

Asie

Taïwan et l'archipel des Palaos, dans le Pacifique, inaugurent jeudi une "bulle" au sein de laquelle leurs ressortissants pourront à nouveau voyager, les deux alliés diplomatiques cherchant à soutenir leur industrie touristique durement éprouvée par la pandémie.

Une centaine de touristes taïwanais enthousiastes sont arrivés jeudi matin à l'aéroport international de Taoyuan, pour y réaliser leur enregistrement près de cinq heures avant le décollage prévu de leur vol, et ce afin de pouvoir être testés dans l'intervalle.

"Je suis vraiment enthousiaste mais je me sens aussi ému car cela fait très, très longtemps que je n'ai pas voyagé", a confié à l'AFP Andy Yang.

"J'ai vraiment, vraiment hâte", a déclaré de son côté Choyce Kuo. "Cela fait un an que j'attends cela."

Parmi les passagers de ce premier vol vers les Palaos, figure aussi le président de l'archipel Surangel Whipps, qui boucle une visite de cinq jours sur l'île pour préparer l'événement.

Les Palaos se trouvent à un millier de kilomètres à l'est des Philippines et sont un des rares endroits au monde à n'avoir enregistré aucun cas de coronavirus.

C'est aussi un des 15 pays au monde qui reconnaît officiellement Taïwan et non la Chine, en dépit de pressions intenses de Pékin sur tous les alliés de Taipei.

Taïwan, de son côté, avait été rapidement touché par la pandémie apparue en Chine. Mais les autorités taïwanaises ont été parmi les plus efficaces au monde pour contenir leur épidémie, grâce à de très stricts contrôles aux frontières, des quarantaines et un système très poussé de traçage des cas.

"L'ouverture de cette bulle pour les voyages a pris beaucoup de temps et demandé beaucoup d'efforts", a déclaré aux journalistes le ministre taïwanais de la Santé Chen Shih-chung.

"Les deux parties sont sûres sur le plan de la pandémie, ce qui fait que le voyage peut débuter."

Le projet est à terme de permettre 16 liaisons par semaine.

Avant la pandémie, le tourisme représentait plus de la moitié du PIB des Palaos.

Mais si Taïwan n'a aucun cas actif de coronavirus, des mesures très strictes vont être mises en place pour protéger les 18.000 habitants des Palaos.

Ainsi, les contacts avec la population locale seront très limités. Les touristes devront loger dans des hôtels sélectionnés, prendre leurs repas dans des zones dédiées dans les restaurants et ne pourront se rendre dans les magasins qu'à certaines heures.

Taïwan, qui compte une population de 23 millions d'habitants, totalise depuis le début de la pandémie 1.030 cas de coronavirus et 10 décès.

M. Whipps a reconnu qu'aucun système n'était sûr à 100%. Il a cependant précisé que des experts avaient calculé que le risque de voir le coronavirus atteindre son pays par cette "bulle" était de un sur quatre millions.