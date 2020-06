Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

Le Brésil, deuxième pays où le coronaviurus tue le plus

Le Brésil est devenu vendredi le 2e pays au monde où le coronavirus tue le plus, derrière les Etats-Unis, en dépassant le Royaume-Uni dans le décompte macabre des victimes de la pandémie, avec 41.828 morts.

Le ministère de la Santé a fait état en soirée de 909 morts supplémentaires au cours des dernières 24 heures dans le plus grand pays d'Amérique latine, où la pandémie est loin d'être contrôlée.

Ce pays-continent de 212 millions d'habitants est aussi le 2e pour le nombre de contaminations derrière les Etats-Unis, avec 828.810 cas, selon les données officielles.

La France rouvre progressivement ses frontières hors Schengen à partir du 1er juillet

La France "procèdera à une ouverture progressive de ses frontières extérieures Schengen à compter du 1er juillet", ont annoncé vendredi les ministres des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et de l'Intérieur Christophe Castaner dans un communiqué commun.

La décision a été prise conformément aux recommandations de la Commission européenne présentées jeudi et "cette ouverture s'effectuera de façon progressive et différenciée selon la situation sanitaire des différents pays tiers, et conformément aux modalités qui auront été arrêtées au niveau européen d'ici là", ont-ils précisé.

Le Chili enregistre ses pires chiffres quotidiens

Le Chili a enregistré vendredi ses pires chiffres quotidiens concernant l'épidémie de coronavirus, avec 222 décès et 6.754 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures.

Le pays totalise 160.846 contaminations et 2.870 décès depuis l'apparition du premier cas le 3 mars.

Les infections continuent d'augmenter régulièrement dans ce pays de 18 millions d'habitants, malgré le confinement imposé aux sept millions d'habitants de Santiago depuis près d'un mois.

Les gouvernements sur la sellette

En Italie, le Premier ministre Guiseppe Conte a été auditionné par la procureure de Bergame, dans le cadre d'une enquête sur les retards en mars dans la création de "zones rouges" dans deux communes du Nord, alors que l'épidémie explosait.

Les compagnies aériennes British Airways, EasyJet et Ryanair ont décidé d'attaquer en justice le gouvernement britannique afin qu'il renonce à la quarantaine imposée aux voyageurs arrivant au Royaume-Uni.

Plus de 422.000 morts

La pandémie a fait au moins 422.851 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 19h00 GMT.

Plus de 7.569.860 cas ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 114.065 décès. Suivent le Brésil avec 41.828 morts, le Royaume-Uni (41.481 morts), l'Italie (34.223) et la France (29.374).

Pékin en alerte

La municipalité de Pékin a fait fermer deux marchés, reporter la rentrée d'élèves et suspendu les compétitions sportives à la suite de l'apparition de trois nouveaux cas de Covid-19, après deux mois sans aucune contamination.

Le déconfinement se poursuit

La Norvège va ouvrir lundi ses frontières à tous les pays nordiques en imposant des conditions qui excluent à ce stade la quasi-totalité de la Suède.

L'Allemagne va lever dans la nuit de lundi à mardi ses contrôles aux frontières avec ses voisins européens.

La Grèce s'apprête à accueillir lundi ses premiers touristes étrangers, mais les vols de passagers en provenance de Grande-Bretagne ne seront toujours pas autorisés.

Impact économique

L'économie du Royaume-Uni a enregistré un effondrement record de 20,4% en avril après un plongeon de 5,8% en mars, selon le Bureau national des statistiques.

En Italie, les "états généraux" sur la relance économique débuteront samedi à Rome avec la participation de plusieurs personnalités internationales mais en l'absence de l'opposition de droite qui a refusé l'invitation du chef du gouvernement.

Italie: premier match de football

Le football a fait son retour en Italie avec le coup d'envoi à 19H00 GMT du match Juventus-AC Milan en demi-finale retour de la Coupe d'Italie.

Parcours fléchés au Louvre

Les parcours au Louvre "seront fléchés, sans retour possible en arrière pour éviter les croisements des flux" de visiteurs, a indiqué le musée le plus visité au monde qui ouvrira le 6 juillet.

Toujours en France, la célèbre abbaye du Mont-Saint-Michel, fermée aux touristes en raison de l'épidémie, sera à nouveau accessible lundi.

Bolsonaro: filmer les hôpitaux

Le président brésilien Jair Bolsonaro a suscité un tollé après avoir demandé à la population de filmer des hôpitaux pour vérifier leur occupation, en pleine pandémie.