La pandémie a fait au moins 4.752.875 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 692.501 décès, suivis par le Brésil (595.446), l'Inde (447.373), le Mexique (275.676) et la Russie (205.531).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

AMERIQUE

USA: Pfizer déposera une demande d'autorisation pour les 5-11 ans

L'alliance Pfizer/BioNTech a annoncé mardi avoir soumis à l'Agence américaine des médicaments les résultats des essais de son vaccin contre le Covid-19 chez les enfants de 5 à 11 ans, et prévoir de déposer une demande formelle d'autorisation pour cette tranche d'âge "dans les prochaines semaines".

EUROPE

Sanofi arrête le développement de son vaccin à ARN messager

Le groupe pharmaceutique français Sanofi ne commercialisera pas de vaccin à ARN messager contre le Covid-19, misant sur son autre candidat-vaccin de rappel en développement, mais entend tout de même utiliser cette nouvelle technologie contre d'autres virus.

Sanofi juge que son vaccin à ARN messager arriverait trop tard sur le marché.

Record de décès en Russie, de cas en Serbie

La Russie a enregistré mardi un nouveau record de décès quotidiens dus au Covid-19, avec 852 morts, la vaccination restant laborieuse et les mesures de confinement absentes malgré la vague du variant Delta.

La Serbie a elle recensé mardi plus de 8.100 nouvelles contaminations, un record depuis le début de la pandémie, mais les autorités n'ont pas imposé de restrictions pour lutter contre cette recrudescence.

AFRIQUE

Vaccins: le président sud-africain dénonce l'égocentrisme

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a réclamé mardi à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) un allègement d'urgence des droits de propriété intellectuelle des vaccins et autres technologies médicales utilisées contre le Covid, alors que les pays pauvres manquent cruellement de doses.

"Le monde subit en ce moment les effets débilitants de l'inégalité dans les modèles de production mondiale. Alors que l'ingéniosité humaine a produit plusieurs vaccins contre le Covid-19 sûrs et efficaces, l'inertie humaine et l'égocentrisme des hommes ont sévèrement limité l'accès à ces vaccins pour de nombreuses personnes dans le monde", a-t-il déclaré.

ASIE

Fin prochaine de l'état d'urgence au Japon

Le Japon va sortir de l'état d'urgence imposé depuis juillet à une partie du pays face à la pandémie, a annoncé mardi le Premier ministre Yoshihide Suga, alors que la situation sanitaire s'améliore nettement depuis quelques semaines.

Les restrictions actuelles, qui consistent surtout à demander aux bars et restaurants de fermer plus tôt et de ne pas servir d'alcool et aux organisateurs d'événements de limiter le nombre de spectateurs, avaient été instaurées mi-juillet, avant les JO de Tokyo.