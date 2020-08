La pandémie a fait au moins 701.112 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP mercredi.

Plus de 18,5 millions de cas ont été officiellement comptabilisés.

Les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé avec près de 158.000 morts. Viennent ensuite le Brésil qui dépasse les 97.200 décès, le Mexique (48.869), le Royaume-Uni (46.299) et l'Inde (39.795). L'Europe compte 211.603 morts. L'Argentine a atteint un nouveau record de contaminations mercredi avec 7.147 cas en 24 heures et un total de 4.106 décès.

Alors que l'Europe multiplie les mesures face à la menace d'une deuxième vague de Covid-19, aux Etats-Unis, le président Donald Trump est dans le viseur de Facebook et Twitter à cause d'une vidéo dans laquelle il assure que les enfants ne sont quasiment pas susceptibles d'attraper le nouveau coronavirus.

En France, le masque est devenu obligatoire même à l'extérieur dans les zones les plus fréquentées de villes comme Toulouse, Tours ou Blois. Il en sera prochainement de même à Paris.

Une mesure similaire est entrée en vigueur dans le Quartier Rouge d'Amsterdam et dans les quartiers commerçants de Rotterdam.

Et l'Allemagne vient de classer la province belge d'Anvers zone à risque, avec quarantaine obligatoire pour les voyageurs qui en viennent, sauf présentation d'un test négatif.

L’Europe reste la région la plus touchée avec plus de 210.000 des quelque 700.000 morts recensés dans le monde depuis la découverte de la pandémie en Chine en décembre 2019.

Mais les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec encore plus de 1.200 décès mercredi, y portant le bilan à près de 158.000 morts depuis le début de l'épidémie.

Dans un acte de censure inédit à l'encontre du président américain, Facebook a retiré mercredi de la page de Donald Trump une vidéo enfreignant ses règles sur la désinformation autour de la pandémie: le milliardaire républicain y expliquait que les enfants étaient "presque totalement" immunisés contre le virus.

Et Twitter a interdit au compte de campagne de Donald Trump (@TeamTrump) de continuer à tweeter tant qu'il ne retirerait pas cette vidéo.

Deuxième vague

Pendant ce temps, en Europe, la nervosité semble gagner le gouvernement français alors que l'instance scientifique qui le guide juge "hautement probable qu'une seconde vague épidémique soit observée à l'automne ou l'hiver".

Et ce alors qu'à travers le monde, le nombre de morts a doublé depuis le 26 mai, et que 100.000 décès supplémentaires ont été détectés depuis un peu moins de trois semaines.

Le gouvernement irlandais a pour sa part décidé de repousser la dernière phase du déconfinement du pays, qui comprend notamment la réouverture de tous les pubs. L'Irlande a également décidé de rendre obligatoire le port du masque dans les magasins et centres commerciaux à partir du 10 août.

New York de son côté va mettre en place des postes de contrôle aux accès clés de la ville afin de s'assurer que les voyageurs en provenance d'Etats américains très affectés par le coronavirus respectent bien la quarantaine qui leur est imposée.

Convention démocrate virtuelle

Le candidat à la Maison Blanche Joe Biden n'ira pas en personne accepter sa nomination à la convention démocrate de Milwaukee, dans le Wisconsin, "afin de protéger la santé publique", une première historique qui rend l'événement entièrement virtuel. Joe Biden prononcera son discours depuis son Etat du Delaware.

Nouvelles restrictions

Le ministère tunisien de la Santé a annoncé l'obligation de porter un masque sanitaire dans tous les espaces publics, sous peine de sanctions.

Les habitants d'Aberdeen (Ecosse) vont connaître de nouvelles restrictions, avec la fermeture des pubs et des restaurants et la limitation des déplacements dans un rayon de cinq miles (huit kilomètres) autour du domicile pour les loisirs.

L'Italie, quant à elle, menace Ryanair de suspendre son autorisation de vol dans le pays, en raison du non-respect des règles de sécurité imposées en raison de l'épidémie de coronavirus.

Chute du PIB en Suède non confinée

La Suède annonce un plongeon record de plus de 8% de son PIB au deuxième trimestre. Le pays nordique, qui a choisi de ne pas confiner sa population face à l'épidémie de Covid-19, s'en sort mieux qu'ailleurs en Europe.

Un tiers des Afghans infectés

Près d'un tiers de la population afghane (31,5%), soit 10 millions de personnes, a été infecté par le nouveau coronavirus, selon une étude du ministère de la Santé.

En Afrique du Sud, quelque 24.000 membres du personnel de santé ont été contaminés par le nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie et 181 en sont morts. Ce chiffre représente environ 5% du nombre total des cas de Covid-19 dans ce pays.

Brésil : mort d'un grand chef indigène

Le cacique Aritana Yawalapiti, l'un des principaux chefs indigènes du Brésil, est mort du Covid-19 à l'âge de 70 ans. Il avait été admis dans une unité de soins intensifs et mis sous respiration artificielle il y a deux semaines en raison d'une détresse respiratoire liée à une forme sévère de la maladie.

L'aérien continue de souffrir

Virgin Australia, qui s'était déclarée en cessation de paiements en avril, va fermer sa filiale à bas prix Tigerair Australia et supprimer 3.000 postes, soit un tiers de ses effectifs.

Comme la compagnie australienne, une majorité (55%) de compagnies s'attendent à devoir réduire leurs effectifs dans les 12 prochains mois, selon un sondage de l'Association internationale du transport aérien (Iata).

Les aéroports souffrent également. Quelque 650 emplois vont disparaître à Copenhague, soit le quart du personnel du plus grand aéroport de Scandinavie.

Assurance touristes aux Canaries

L'archipel des Canaries a souscrit une assurance couvrant les frais des touristes qui seraient diagnostiqués positifs au coronavirus pendant leur séjour. Cette assurance, gratuite pour les touristes, doit prendre en charge "frais médicaux, rapatriement sanitaire et prolongation de séjour pour cause de quarantaine", selon le Conseil du tourisme des Canaries.