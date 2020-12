La pandémie a fait au moins 1,46 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi soir.

Plus de 63,2 millions de cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

Les Etats-Unis comptent le plus de morts (270.450), devant le Brésil (173.817), l'Inde (137.621), le Mexique (105.940) et le Royaume-Uni (58.448).

Plus de 2.500 morts en 24H aux Etats-Unis, un record depuis fin avril

Les Etats-Unis, qui font face à une flambée de l'épidémie depuis plusieurs semaines, ont déploré mardi plus de 2.500 morts du coronavirus en 24 heures, un record depuis fin avril, selon les données de l'université Johns Hopkins qui font référence. Le pays a dans le même temps enregistré plus de 180.000 nouveaux cas de Covid-19, selon un relevé effectué à 20H30 locales par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu.

La dernière fois que le nombre de morts quotidiens avait dépassé celui enregistré mardi, qui s'élève à 2.562 décès, remonte à fin avril, au plus fort de la première vague de l'épidémie, qui n'est jamais vraiment retombée dans le pays.

Le nombre de personnes hospitalisées a lui atteint les 99.000 mardi, un record depuis le début de la pandémie, selon le Covid Tracking Project. La situation est particulièrement préoccupante dans plusieurs Etats du Midwest, comme l'Indiana ou le Dakota du Sud.

Quelques jours après Thanksgiving, les experts craignent que les voyages effectués par des millions d'Américains pour fêter cette grande fête familiale avec leurs proches ne provoque "une flambée s'ajout(ant) à la flambée", selon les mots du très respecté Dr Anthony Fauci.

Le nombre de nouvelles contaminations se maintient pour le moment à un niveau similaire --très élevé-- à celui enregistré ces dernières semaines.

La barre des 2.000 morts en une journée, qui était régulièrement franchie au printemps, l'a elle de nouveau plusieurs fois été depuis environ deux semaines.

Les Etats-Unis, qui sont le pays le plus touché par la pandémie en chiffres absolus, enregistrent au total plus de 13,7 millions de cas, et 270.450 morts.

Déconfinement en Angleterre

L'Angleterre sort mercredi d'un confinement de quatre semaines pour retourner à une approche régionale que le Premier ministre Boris Johnson espère pouvoir lever au printemps grâce à l'action conjuguée des vaccins et du dépistage de masse.

C'était le deuxième confinement subi par l'Angleterre, destiné à freiner une deuxième vague de coronavirus dans le pays le plus endeuillé en Europe par la pandémie (plus de 59.000 morts pour 1,6 million de cas positifs).

Il est remplacé, au moins jusqu'en février, par un système d'alerte à trois niveaux, imposant des restrictions localement selon la gravité de l'épidémie.

"Nous devons être réalistes et nous devons accepter (...) qu'il n'y a pas encore de vaccin" en phase de déploiement, qui seul permettra un retour à une vie normale, a expliqué mardi Boris Johnson à la Chambre des Communes, la chambre basse du Parlement.

"D'ici là, nous ne pouvons pas nous permettre de nous relâcher, particulièrement durant les mois froids de l'hiver", a-t-il ajouté, justifiant les mesures de restriction.

Parmi les assouplissements communs à toute l'Angleterre, les magasins non essentiels peuvent de nouveau accueillir des clients, au grand soulagement des commerçants à l'approche de Noël, période traditionnellement faste.

Les salles de sport peuvent aussi rouvrir, et les services religieux et les mariages reprendre.

Les habitants peuvent désormais se réunir, à six maximum, et à l'extérieur uniquement si leur région est concernée par le niveau d'alerte le plus élevé.

Besoins humanitaires record

Le nombre de personnes ayant besoin d'aide humanitaire dans le monde va atteindre un nouveau record de 235 millions, une augmentation de 40% en un an, "presque entièrement due au Covid-19", selon l'ONU.

L'organisation a lancé un appel humanitaire record de 35 milliards de dollars (29 milliards d'euros) pour 2021, visant à aider dans 56 pays quelque 160 millions de personnes parmi les plus vulnérables.

Vaccin Pfizer/BioNTech: demande d'autorisation dans l'UE

L'alliance germano-américaine Pfizer/BioNTech a déposé la demande d'autorisation conditionnelle de son vaccin contre le Covid-19 dans l'UE auprès de l'Agence européenne du médicament (EMA), qui s'est donné jusqu'au 29 décembre "au plus tard" pour donner, ou pas, son feu vert.

Les résultats des tests à grande échelle de ce vaccin ont montré une efficacité à 95%.

France : vaccination grand public au 2e trimestre ?

Le président français Emmanuel Macron envisage une campagne de vaccination pour le grand public démarrant "entre avril et juin", après une première vague réservée aux publics les plus fragiles.

Le Premier ministre Jean Castex a confirmé que les personnes âgées résidant en Ehpad seraient vaccinées en priorité. Cette première phase doit commencer fin décembre ou début janvier.

OCDE: perspectives "très incertaines"

L'horizon se dégage grâce au vaccin, mais les perspectives à court terme demeurent "très incertaines" : l'OCDE a revu à la baisse sa prévision de croissance de l'économie mondiale en 2021, qui devrait rebondir de 4,2%, contre 5% prévus avant les reconfinements de l'automne.