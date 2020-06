Les Etats-Unis ont enregistré 734 morts supplémentaires liées au nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant à 115.347 le nombre de décès dus au Covid-19 dans le pays, selon le comptage samedi de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

La première puissance économique mondiale est de loin le pays le plus touché en valeur absolue par la pandémie, tant en nombre de morts que de cas diagnostiqués (2.071.782 à 00h30 GMT dimanche).

Ce dernier chiffre est probablement bien inférieur à la réalité, en raison de la difficulté d'accès aux tests rencontrée lors du début de l'épidémie.

Depuis la fin du mois de mai, le nombre de décès quotidiens dépasse très rarement les 1.000.

La première vague n'est pas encore complètement passée et l'épidémie s'est déplacée de New York et du Nord-Est vers une large bande recouvrant le Sud et l'Ouest du pays, faisant désormais se tourner les regards vers les hôpitaux d'Etats comme l'Arizona, le Texas ou la Floride.

Brésil

Le maire de Sao Paulo Bruno Covas, qui lutte contre un cancer depuis l'an dernier, a annoncé samedi avoir été testé positif au nouveau coronavirus, mais a assuré qu'il resterait à la tête de la plus grande ville du Brésil.

"Aujourd'hui, j'ai été testé positif au coronavirus. Je vais bien. Aucun symptôme", a-t-il assuré sur Instagram. Dans une vidéo publiée sur le même réseau social, il a révélé avoir reçu ce résultat à l'issue d'un dépistage de routine, après avoir été testé négatif à quatre reprises auparavant.

Chine

La Chine a annoncé dimanche 57 nouveaux cas confirmés de Covid-19, le plus haut chiffre quotidien depuis avril, ce qui renforce les craintes d'une deuxième vague épidémique dans le pays.

Le ministère chinois de la Santé a précisé que 36 d'entre eux sont des infections locales enregistrées dans la capitale Pékin, où l'émergence d'un nouveau foyer de contamination a entraîné le confinement d'urgence de plusieurs quartiers résidentiels.