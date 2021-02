La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.526.075 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11h00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 511.998 décès, suivis par le Brésil (254.221), le Mexique (185.257), l'Inde (157.051) et le Royaume-Uni (122.705).

Europe :

Plusieurs territoires très touchés en France

La France a demandé dimanche à l'Allemagne d'éviter des contrôles "stricts" équivalant à une "quasi-fermeture" de la frontière après que Berlin a classé en zone à haut risque la Moselle, un des départements français les plus touchés par l'épidémie de Covid-19.

Un couvre-feu national à parti de 18H00 (17H00 GMT) est toujours en vigueur en France, où une partie du littoral méditerranéen de la Côte d'Azur, autour de Nice (Sud-Est), et l'agglomération de Dunkerque, sur la mer du Nord, sont pour leur part confinés ce week-end et le prochain.

Les images prises samedi de l'emblématique "promenade des Anglais" de Nice, quasi déserte, ont contrasté avec les quais de Seine bondés à Paris, où des dizaines de milliers de promeneurs ont profité d'un grand soleil.

Paris fait partie des territoires où des confinements locaux pourraient être décidés la semaine prochaine si l'épidémie y flambe.

Deux ministres démissionnent en Jordanie

Les ministres jordaniens de l'Intérieur et de la Justice ont été contraints dimanche à la démission pour avoir contrevenu aux règles sanitaires en vigueur pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, a-t-on appris de source officielle. La sanction a été prise par le Premier ministre jordanien Bicher al-Khassawneh et aussitôt avalisée par le roi Abdallah II, selon un communiqué du palais royal.

Il leur est reproché, selon une source gouvernementale, "d'avoir violé la loi d'urgence" pour lutter contre la pandémie.

Selon le site d'information jordanien Ammon, le ministre de l'Intérieur Samir Mobaidine et son collègue de la Justice Bassam Talhouni ont assisté à un dîner dans un restaurant d'Amman. Neuf convives ont partagé le repas alors que la loi n'en autorise que six au maximum.

Amérique

Feu vert américain au vaccin de Johnson & Johnson

Les Etats-Unis ont accordé une autorisation en urgence au vaccin de Johnson & Johnson contre le Covid-19 pour les personnes âgées de 18 ans et plus, a annoncé l'Agence américaine des médicaments (FDA).

Le président américain Joe Biden a salué cette approbation, mais a appelé à ne pas "baisser la garde" contre la pandémie qui a fait plus de 500.000 morts dans le pays.

Des "vaccinations VIP" dénoncées en Argentine

"Rendez-moi mon vaccin", "Cessez de gaspiller notre argent": plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi dans plusieurs villes d'Argentine, pour protester contre les "vaccinations VIP", un scandale qui a coûté son poste au ministre de la Santé.

Les Philippines reçoivent de premières doses d'un vaccin chinois

Les Philippines ont reçu dimanche 600.000 doses de vaccin contre le Covid-19 envoyées par la Chine et qui vont permettre le démarrage d'une campagne de vaccination malgré des inquiétudes sur l'efficacité du CoronaVac. De hauts responsables gouvernementaux et des personnels de santé seront lundi les premiers à recevoir le vaccin de Sinovac, une semaine après son autorisation en urgence par l'autorité philippine de réglementation des médicaments

Asie

Plus de 60.000 décès en Iran

L'Iran, pays le plus touché par la pandémie de coronavirus au Proche et au Moyen-Orient, a franchi officiellement la barre des 60.000 morts, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

"Malheureusement, 93 personnes ont perdu la vie à cause du Covid-19 au cours des dernières 24 heures", portant le bilan officiel de la maladie à 60.073 en Iran, a annoncé à la télévision d'Etat Sima Sadat Lari, la porte-parole du ministère de la Santé.

L'ambassadeur du Vatican en Irak testé positif

L'ambassadeur du Vatican à Bagdad, le nonce apostolique Mitja Leskovar, a été testé positif au Covid-19, ont indiqué dimanche à l'AFP des responsables, en précisant que ce résultat n'aurait "aucun impact" sur la visite du pape François attendu vendredi en Irak.

Océanie

Voile: début de la Coupe de l'America reporté

Le début de la Coupe de l'America qui opposera Team New Zealand au défi italien Luna Rossa dans la baie d'Auckland a été reporté d'au moins quatre jours, et pourrait l'être davantage, en raison du reconfinement ordonné dans la plus grande ville de Nouvelle-Zélande après la découverte de nouveaux cas de Covid-19.

Les quatre premières régates de cette prestigieuse compétition qui se jouera au meilleur des 13 manches auraient dû se tenir les 6 et 7 mars.