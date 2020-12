EUROPE

Allemagne

L'Allemagne a enregistré plus de 1.000 décès liés au Covid en 24 heures pour la première fois depuis le début de la pandémie, selon les chiffres de l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI) diffusés mercredi. Au total, 1.129 décès ont été recensés en une journée, et 22.459 nouvelles infections au virus, indique l'institut. Le niveau le plus élevé de décès remontait à mercredi dernier, avec 962 cas.

Au total, 32.107 personnes ont succombé au virus en Allemagne depuis le début de la pandémie. Le RKI avait prévenu que les chiffres des derniers jours étaient incomplets car les autorités sanitaires régionales ne lui avaient pas envoyé toutes leurs données en raison des fêtes de Noël.

Le nombre d'infections et de décès avaient ainsi nettement baissé lors du week-end.

L'Allemagne, qui avait plutôt bien résisté au virus au printemps, a été frappée de plein fouet par la deuxième vague du Covid-19 et a dû réintroduire un confinement partiel, au moins jusqu'au 10 janvier.

Le pays a entamé dimanche une campagne de vaccination, comme la plupart des autres Etats européens. Les résidents des maisons de retraite, les seniors de plus de 80 ans et le personnel soignant sont les premiers à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech.

AMERIQUE

Etats-Unis

Un cas d'infection par le variant britannique du coronavirus a été identifié dans le Colorado, le premier cas répertorié sur le territoire des Etats-Unis, ont annoncé mardi les autorités locales. "Le laboratoire d'Etat du Colorado a été le premier du pays" à identifier ce "variant B.1.1.7" découvert au Royaume-Uni, précise le gouverneur de cet Etat de l'ouest, Jared Polis.

Le patient porteur du variant, considéré comme plus contagieux que la souche d'origine, est un jeune homme dans la vingtaine "qui est actuellement en isolement dans le comté d'Elbert et n'a pas voyagé", précisent dans leur communiqué les services du gouverneur.

Les autorités sanitaires ont ouvert une enquête mais aucun cas contact n'a pu être identifié pour l'instant. Selon des études, cette mutation est particulièrement contagieuse, ce qui a incité les autorités britanniques à sonner l'alarme la semaine dernière, mais rien ne démontre à ce stade qu'elle entraîne des formes plus graves du Covid-19.

Le variant britannique a déjà été retrouvé dans plusieurs pays, comme le Portugal, la France, la Jordanie, la Corée du Sud ou encore le Chili. Sur le continent nord-américain, la mutation britannique avait déjà été identifiée au Canada le week-end dernier.

Les Etats-Unis, qui comptent le plus grand nombre de morts du Covid-19 au monde, connaissent actuellement un rebond spectaculaire de l'épidémie, avec régulièrement plus de 200.000 cas confirmés et plus de 3.000 morts par jour, depuis environ trois semaines.