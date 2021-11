La pandémie a fait près de 5,1 millions de morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan calculé dimanche en milieu de journée par l'AFP à partir de sources officielles. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (763.064), devant le Brésil (611.283), l'Inde (463.530), le Mexique (291.089) et la Russie (255.386) L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Autriche: les non-vaccinés confinés dès lundi

Le chancelier autrichien Alexander Schallenberg a annoncé l'entrée en vigueur dès lundi d'un confinement pour les personnes non vaccinées ou qui n'ont pas contracté récemment le Covid-19, une première dans l'Union européenne qui vise à endiguer le nombre record de nouveaux cas.

Les personnes concernées n'auront pas le droit de quitter leur domicile sauf pour faire leurs courses, du sport ou pour des soins médicaux. La mesure s'applique à partir de l'âge de 12 ans et des contrôles inopinés seront effectués.

Environ 65% de la population a un schéma vaccinal complet, un chiffre inférieur à la moyenne européenne de 67%.

Allemagne: vers un retour massif au télétravail

L'Allemagne se prépare à un retour massif au télétravail, selon un projet de loi consulté dimanche par l'AFP, pour tenter d'enrayer une nouvelle vague de la pandémie.

La réintroduction de la règle du travail à domicile, qui avait été levée début juillet, intervient alors que l'Allemagne fait face à une inquiétante résurgence de l'épidémie.

Avec 289 cas pour 100.000 personnes, le taux d'infection a atteint dimanche un nouveau record dans le pays le plus peuplé d'Europe.

Israël vaccine les 5-11 ans

Après les Etats-Unis, Israël a donné son feu vert dimanche à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans avec des doses Pfizer/BioNtech dans l'espoir de juguler la pandémie de Covid-19.

Le Maroc renforce les contrôles aux frontières

Le Maroc, important pays touristique, a décidé de renforcer les contrôles à ses frontières en raison de la hausse des cas de contaminations en Europe.

Outre le pass sanitaire obligatoire et des tests PCR négatifs, il sera procédé, à l'arrivée au Maroc, à un double contrôle, par caméras thermiques et thermomètres électroniques, ainsi que par tests antigéniques.

Ces mesures concernent toutes les personnes en provenance des pays dits de "la liste B", soit la France, plusieurs pays de l'UE ainsi que le Royaume-Uni, l'Algérie et la Tunisie.

Report de l'obligation vaccinale en Martinique

Face à l'opposition de syndicats hospitaliers, le gouvernement français a décidé de reporter l'obligation vaccinale des soignants au 31 décembre sur l'île de la Martinique, dans les Antilles françaises.

La gratuité générale des tests sera également maintenue jusqu'à cette date qui correspond à la fin de l'état d'urgence sanitaire dans ce département d'outre-mer.