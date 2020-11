Belga et AFP

Belga et AFP

Belga et AFP

Autriche: confinement partiel

Le parlement autrichien a approuvé dimanche un confinement partiel du pays durant quatre semaines à partir de mardi. Les nouvelles mesures annoncées par le chancelier Sebastian Kurz durant le weekend et approuvées par les principales commissions parlementaires resteront en place jusqu'au 30 novembre.

Un couvre-feu sera imposé entre 20h00 et 06h00, mais devra être reconduit tous les dix jours par une approbation parlementaire.

Les nouvelles règles prévoient aussi la fermeture des institutions culturelles et des infrastructures de loisirs, de même que l'annulation de tous les évènements hormis les funérailles. Les hôtels et restaurant devront aussi baisser les rideaux, mais pourront continuer à servir à emporter.

Les évènements sportifs de haut niveau seront privés de public, les sports amateurs devront se dérouler en extérieur et les sports de contact seront interdits.

Les commerces et fournisseurs, comme les coiffeurs, pourront continuer à opérer. La plupart des écoles resteront ouvertes mais les élèves plus âgés étudieront à domicile.

Les infections progressent depuis des semaines dans le pays de 9 millions d'habitants. Samedi, l'Autriche a recensé 5.349 nouveaux cas lors des 24 dernières heures, après avoir enregistré un record de 5.627 infections vendredi.

Allemagne: manifestations à Munich, forte diminution des contaminations

Près de 1.900 manifestants se sont réunis dimanche dans la ville allemande de Munich pour protester contre le confinement décrété dans le pays, a indiqué la police au sujet d'un événement initialement annoncé comme un service oecuménique. La police a indiqué que l’événement avait débuté avec un contenu et les caractéristiques d'un service religieux, pour dévier vers ce qui s'apparentait à un concert vers 19H00, quand il a été décidé d'y mettre fin.

Des milliers de personnes ont protesté à travers l'Allemagne durant le weekend, alors que le pays s'apprête à observer un nouveau confinement lundi, avec la fermeture des restaurants et bars. Les réunions seront limitées à 10 personnes de deux ménages différents.

L'Allemagne a enregistré au cours des dernières 24 heures un peu plus de 12.000 infections au coronavirus soit environ 2.000 de moins que la veille et un recul de 7.000 par rapport à samedi. Quarante-neuf décès supplémentaires ont été rapportés ces dernières 24 heures, portant à 10.530 le nombre total de morts.

Manifestations en Espagne

En Espagne, la police a interpellé tôt dimanche des dizaines de personnes au cours d'affrontements dans plusieurs villes. Les troubles les plus importants se sont produits à Madrid, où de nombreux manifestants scandant "Liberté!" ont mis le feu à des bennes à ordures et érigé des barricades de fortune sur la Gran Via, la principale artère du centre de la capitale.

Les manifestants dénonçaient le couvre-feu nocturne imposé la semaine dernière et le bouclage décrété par la quasi totalité des régions espagnoles.

Genève en semi-confinement

Pour tenter d'enrayer une flambée de contaminations, le gouvernement du canton de Genève a annoncé dimanche qu'il irait au-delà des restrictions nationales imposées en Suisse. A partir de lundi soir, les bars, les restaurants et autres établissements de loisirs (cinémas, musées, piscines, bibliothèques...) ainsi que tous les commerces non essentiels seront fermés.

Les habitants sont appelés à ne quitter leur domicile qu'en cas de stricte nécessité.

Cette région d'un demi-million d'habitants se retrouve ainsi dans la même situation de semi-confinement qu'au printemps, avec pour différence que les écoles resteront ouvertes.

Restrictions en Iran

Les autorités iraniennes ont imposé dimanche des restrictions sur les déplacements depuis et vers les villes les plus touchées par l'épidémie, après avoir enregistré un nouveau record de décès portant le total à 35.298.

La mesure, qui entrera en vigueur lundi, concerne les capitales de 25 provinces classées zone "rouge", dont Téhéran où vivent 8 millions de personnes.

De nouvelles restrictions avaient déjà été imposées dans ces villes samedi, entraînant la fermeture de certains espaces publics et commerces.

Vaccin: tests cliniques en Israël

Israël a entamé dimanche ses premiers tests cliniques d'un vaccin contre le nouveau coronavirus, au moment où le gouvernement commence à alléger le second confinement décrété dans le pays.

Pérou: réouverture du site touristique du Machu Picchu

Le site inca du Machu Picchu, joyau des sites touristiques du Pérou, a rouvert dimanche après près de huit mois de fermeture pour cause de Covid-19, avec une cérémonie ancestrale.

Pour des raisons de sécurité sanitaire cependant, seulement 675 touristes pourront accéder au site chaque jour, soit 30% du nombre quotidien de visiteurs avant la pandémie.

Sous une pluie fine et des lumières multicolores, un rituel inca a été célébré dimanche soir pour remercier les dieux de la réouverture de cette citadelle, déclarée patrimoine de l'humanité par l'Unesco en 1983.

Rouvrir le Machu Picchu montre "que les Péruviens sont résilients", a déclaré à l'AFP la ministre du Commerce extérieur et du Tourisme Rocio Barrios.

Un premier train de touristes était arrivé dans la matinée à Machu Pichu pueblo, ville la plus proche du site inca.

Le site recevra lundi ses premiers visiteurs, mais les touristes seront tenus de garder leurs distances, même si le nombre de cas de coronavirus diminue au Pérou. Seule exception, une famille française, bloquée au Pérou depuis le mois de mars, a pu visiter le site dès dimanche.

Cette réouverture est particulièrement attendue à Cusco, passage obligé avant d'arriver au Machu Pichu et ancienne capitale inca, où la chute du nombre de touristes dans une ville qui en vit à 70%, a causé des ravages.

Le confinement a entraîné une perte sèche pour les dizaines de milliers de Péruviens qui vivent du tourisme, en particulier dans cette région montagneuse où se trouve la citadelle inca.