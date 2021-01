Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait plus de deux millions de morts dans le monde depuis sa découverte en Chine en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans officiels fournis par les autorités vendredi à 18H25 GMT.

Au total, 2.000.066 décès ont été recensés, pour plus de 93 millions de cas déclarés.

Les pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts sont les Etats-Unis (391.624), suivis du Brésil (208.246) et de l'Inde (151.918).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

Vaccins dans le monde

Des retards de livraison

Le laboratoire américain Pfizer a confirmé que ses livraisons de vaccins en dehors des Etats-Unis allaient ralentir fin janvier-début février, le temps de modifier le processus de fabrication et ainsi augmenter la cadence pour les semaines suivantes.

Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, Pfizer a assuré à l'UE que les doses promises au premier trimestre seraient livrées comme prévu.

La France devra "ajuster le rythme des vaccinations" en raison de la "forte baisse" attendue des livraisons.

35 millions de personnes vaccinées

Au moins 35,61 millions de doses de vaccins ont déjà été administrées dans le monde, dans au moins 58 pays et territoires, selon un décompte réalisé par l'AFP à partir de sources officielles.

Israël fait la course en tête en proportion de sa population: 23% des Israéliens ont reçu au moins une dose. Quant aux Etats-Unis, ils sont premiers en volume, puisqu'ils ont administré 11,15 millions de doses à 9,69 millions de personnes (2,9% de la population).

Europe

Quarantaine au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a annoncé qu'il imposerait dès lundi, en plus d'un test négatif au Covid-19, une quarantaine à tous les voyageurs arrivant de l'étranger, mettant fin aux exemptions accordées à certains pays, pour éviter des contaminations par les nouveaux variants.

Amérique

Record de contaminations en 24h au Mexique

Le Mexique a enregistré vendredi un nouveau record de contaminations recensées en 24H, le second cette semaine, avec 21.366 cas de Covid-19, selon les chiffres publiés par les autorités sanitaires. Le secrétariat mexicain à la Santé a également fait état de 1.106 décès liés au coronavirus et signalés au cours des dernières 24H.

Le Mexique, qui compte 128 millions d'habitants, enregistre un bilan total de 1,6 million cas et 139.022 décès, occupant ainsi la quatrième place des pays les plus endeuillés en chiffres absolus et la 18e en termes de décès pour 100.000 habitants, selon une base de données de l'AFP fondée sur les statistiques officielles.

La semaine du 8 au 14 janvier a été la plus meurtrière depuis le début de la pandémie au Mexique, avec une moyenne de 983 décès par jour, avec un plafond de 1.314 le mardi 12.

L'augmentation des contaminations et des décès se concentre dans les zones densément peuplées comme la capitale, Mexico, et sa vaste banlieue où vivent quelque 23 millions de personnes et qui est devenue l'épicentre de l'épidémie dans le pays d'Amérique latine.

Avec un taux d'occupation des services hospitaliers avoisinant les 90%, la capitale déplore 19.131 décès et 395.506 cas depuis le début de la pandémie.

Inquiétude au Brésil

L'Etat d'Amazonas au Brésil pourrait rapidement être confronté à une nouvelle vague de Covid-19 encore plus grave que la situation "catastrophique" du mois d'avril 2020, a mis en garde l'OMS.

Quant à la campagne de vaccination qui tarde à démarrer, le président Jair Bolsonaro a annoncé un nouveau report "d'un ou deux jours", de l'avion devant acheminer d'Inde deux millions de doses de vaccins.

La Colombie durcit le confinement

Près de 30 des 50 millions de Colombiens sont à nouveau confinés ce week-end ou soumis au couvre-feu pour enrayer une flambée des cas de Covid-19 alors que les hôpitaux des principales villes frôlent la surcharge.

La Colombie a également prolongé jusqu'au 1er mars la fermeture de ses frontières terrestres et fluviales, en vigueur depuis près d'un an pour tenter de contenir la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le service des migrations.