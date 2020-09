Le gouvernement néerlandais a renforcé les mesures de sécurité sanitaire contre l'épidémie de Sars-CoV-2, vendredi soir, alors que cette dernière a remarquablement gagné du terrain ces derniers jours.

Les restrictions s'appliquent désormais à 14 des 25 zones de sécurité du pays, soit huit de plus, ont indiqué les autorités. Les mesures déjà appliquées aux grandes villes telles qu'Amsterdam ou Rotterdam s'étendent aux zones de Groningue, au sud de la Gueldre et au Brabant du Nord. Les bars devront y fermer à 01h00 au plus tard et les rassemblements seront limités à 50 personnes. Le Premier ministre, Mark Rutter, a indiqué qu'il ne comptait pas étendre ces directives au pays entier, mais n'a pas exclu cette possibilité.