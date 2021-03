La pandémie a fait près de 2,65 millions de morts dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts avec 534.877 décès, suivis par le Brésil (278.229), le Mexique (194.490), l'Inde (158.607), et le Royaume-Uni (125.464).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.

L'OMS à l'épreuve du mystère des origines du Covid

Le virus responsable de la pandémie est passé à l'homme il y a plus d'un an, mais comment? Les experts de l'OMS n'auront qu'un début de réponse dans leur rapport sur fond d'intenses pressions de Pékin et Washington.

Fruit d'une collaboration entre les spécialistes mandatés par l'Organisation mondiale de la santé et des experts chinois, la publication de leurs conclusions - a priori en milieu de semaine - est attendue impatiemment.

Autorisés à mener l'enquête sur le terrain seulement un an après le début de l'épidémie par les autorités chinoises, les experts internationaux sont maintenant rentrés depuis plus d'un mois et la tension devient palpable.

Ce d'autant que le projet de publication d'un rapport préliminaire fin février a été abandonné sans véritable explication de l'OMS.

Dans l'attente du rapport final, diplomates américains et chinois ont multiplié les prises de parole, les uns réclamant plus de "transparence", les autres assurant que les experts de l'OMS ont pu mener à bien leur travail grâce à la "coopération scientifique" de Pékin.

Mais connaîtra-t-on jamais l'origine du Covid-19, qui a fait plus de 2,6 millions de morts depuis qu'il a été signalé pour la première fois fin décembre 2019 à Wuhan, une métropole géante de 11 millions d'habitants au centre de la Chine?

Après un séjour de quatre semaines sur place, dont deux de quarantaine dans un hôtel, l'enquête de la douzaine d'experts internationaux reconnus par leur pairs dans leur diverses spécialités et mandatés par l'OMS s'est achevée sans conclusions définitives.

EUROPE

AstraZeneca: suspensions dans plusieurs pays

Les Pays-Bas ont suspendu dimanche par précaution l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 jusqu'au 28 mars inclus, après que des "effets secondaires possibles" ont été rapportés au Danemark et en Norvège, sans lien avéré à ce stade.

L'Irlande s'est elle aussi ajoutée à la liste des pays européens ayant suspendu par précaution des injections du vaccin anti-Covid-19 d'AstraZeneca après des cas graves de formation de caillots sanguins chez des adultes vaccinés.

La commission irlandaise chargée du programme de vaccination a recommandé cette mesure au nom du "principe de précaution" après un rapport norvégien rapportant "quatre nouveaux cas graves de caillots sanguins chez des adultes".

La Norvège, qui comme l'Islande, le Danemark ou la Bulgarie, avait annoncé la suspension des injections du vaccin d'AstraZeneca, s'est en outre inquiétée samedi de cas d'hémorragies cutanées chez des personnes relativement jeunes ayant reçu une dose du vaccin.

La région du Piémont (nord-ouest de l'Italie) a annoncé dimanche avoir repris les vaccinations AstraZeneca après les avoir suspendues pendant quelques heures, en excluant toutefois par précaution un lot, après la mort d'un enseignant vacciné la veille.

Enquête sur un décès en Sicile

Des inspecteurs du ministère italien de la Santé se sont rendus dimanche en Sicile pour mener l'enquête sur la mort d'un militaire de 43 ans décédé le 9 mars dans l'île du sud de l'Italie après l'injection d'une dose du vaccin AstraZeneca. Une autopsie du corps a été réalisée samedi à l'hôpital de Catane (est de la Sicile).

UE: un "passeport vert" pour l'été

Les autorités européennes visent une entrée en service d'un certificat sanitaire, baptisé "passeport vert", pour faciliter les voyages au sein de l'UE, avant les vacances d'été, a annoncé dimanche le commissaire au Marché intérieur Thierry Breton.

Ce projet de certificat, qui serait "soit sous forme électronique, soit papier", va être présenté mercredi. Il contiendra des informations "qui vont indiquer qu'une personne a été vaccinée contre le Covid-19, ou qu'elle a guéri, ou qu'elle a reçu un résultat négatif au test", a-t-il précisé.

Allemagne: "tolérance zéro"

Les conservateurs allemands d'Angela Merkel, fragilisés par un scandale financier autour de contrats d'achats de masques anti-Covid, ont promis la "tolérance zéro" face aux malversations, dimanche, après une lourde défaite dans deux scrutins régionaux cruciaux.

Italie: amélioration espérée au printemps

L'Italie, aux trois quarts confinée à partir de lundi pour enrayer la progression du coronavirus, espère une amélioration "dans la seconde moitié du printemps", a indiqué dimanche son ministre de la santé, Roberto Speranza.

"La mise en place de mesures plus rigoureuses et l'augmentation progressive du nombre de personnes vaccinées nous portent à penser que nous aurons des chiffres en amélioration déjà dans la seconde moitié du printemps", selon le ministre.

AMERIQUE

New York rend hommage à ses 30.000 morts du Covid-19

New York, qui est la ville des Etats-Unis la plus endeuillée par le coronavirus, a rendu un hommage émouvant à ses 30.258 morts, un an après le début de la pandémie. "Nous avons perdu plus de New-Yorkais que dans la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, l'ouragan Sandy et le 11-Septembre réunis. Chaque famille a été affectée, et pour tant de familles il y a de la douleur, de la douleur à vif", a dit le maire Bill de Blasio lors d'une cérémonie virtuelle en direct, après avoir demandé d'observer une minute de silence en hommage aux victimes.

L'édile démocrate a notamment mentionné les "héros de la santé" qui "ont sauvé des vie", parfois à leurs dépens, et a également demandé de se souvenir des bons moments. "Quoi qu'il arrive, personne ne peut vous prendre les danses que vous avez déjà dansées !", a dit Bill de Blasio en espagnol, citant ainsi une phrase de l'écrivain colombien et prix Nobel de littérature Gabriel Garcia Marquez, dans une ville où un tiers des immigrés sont d'origine latine.

La cérémonie virtuelle a commencé par un court récital de la Philharmonie de New York, devant des bougies allumées sur l'emblématique pont de Brooklyn par une nuit glaciale et venteuse. De grandes photos en noir et blanc des victimes ont été projetées sur le pont.

Il y a eu des discours de chefs religieux, d'un jeune poète, de témoins, ainsi que la participation d'Hezekiah Walker, pasteur de la grande église de Brooklyn (Love Fellowship Tabernacle Church) et populaire artiste gospel, accompagné de la chorale The Love Fellowship.

USA: Réduire la distanciation ?

Les autorités américaines envisagent de réduire la distance sociale recommandée pour limiter la propagation du Covid-19, de deux à un mètre, ce qui faciliterait la réouverture des écoles, a déclaré dimanche l'immunologue Anthony Fauci.