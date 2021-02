Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait plus de 2,45 millions de morts dans le monde depuis fin décembre, sur près de 111 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP samedi à 11H00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (497.568), devant le Brésil (245.977) et le Mexique (178.965).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

Vaccins: plus de 200 millions de doses

Plus de 200 millions de doses de vaccins ont été administrées dans au moins 107 pays ou territoires, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 10H00 GMT.

Quelque 45% des injections ont été réalisées dans les pays du G7, qui n'hébergent pourtant que 10% de la population mondiale.

Ses sept membres (Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Japon) ont pris des engagements en faveur d'une meilleure répartition des doses avec les pays pauvres. Ils ont annoncé plus que doubler leur soutien collectif à la vaccination anti-Covid, à 7,5 milliards de dollars, notamment via le programme onusien Covax, piloté par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le ministère de la Santé en Israël - où la campagne de vaccination est considérée comme l'une des plus rapides au monde - a par ailleurs affirmé samedi que l'injection des deux doses du vaccin Pfizer/BioNTech était efficace à 95,8% contre la contamination par le coronavirus.

Europe

Un troisième vaccin enregistré en Russie

La Russie a enregistré son troisième vaccin, baptisé "Kovivak" et conçu par le Centre Tchoumakov de Moscou. Cet enregistrement est l'étape préalable à la phase finale des essais cliniques, mais le gouvernement compte, sans attendre les conclusions de ces essais, mettre en circulation 120.000 doses dès la mi-mars.

Le pays a déjà enregistré les vaccins Spoutnik V, en août, et EpiVacCorona, en octobre.

France: durcissement attendu dans le sud-est

Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, demande au préfet et aux élus des Alpes-Maritimes (région de Nice, sud-est) de prendre d'ici à dimanche soir des "mesures complémentaires", comme une "accentuation du couvre-feu" ou un "confinement partiel ou total", pour faire face à la flambée du Covid-19.

La Roumanie vaccine les sans-abri

Près de 300 sans-abri ont reçu des injections en Roumanie, l'un des premiers pays d'Europe, avec le Danemark, à s'attaquer à l'immunisation de cette catégorie vulnérable. "Ces personnes sont parmi les plus exposées au risque de contamination. Pour la plupart d'entre elles, respecter les gestes barrière est difficile", selon le secrétaire d'Etat à la Santé Andrei Baciu.

Amérique

Canada : tests de dépistage à la frontière

Le Canada, inquiet de la progression des variants du Covid-19, imposera à compter du lundi 22 février des tests de dépistage à sa frontière terrestre avec les Etats-Unis, actuellement accessible uniquement pour les déplacements "essentiels", a annoncé Ottawa samedi.

Scandale en Argentine

Le ministre de la Santé argentin, Ginés González García, a démissionné à la demande du président Alberto Fernandez, après des révélations selon lesquelles il proposait à ses amis de se faire vacciner au ministère sans prendre rendez-vous dans un hôpital.

Un scandale similaire a éclaté au Pérou, autour de la vaccination en toute discrétion de 487 personnalités, parmi lesquelles un ex-président, deux ministres, des fonctionnaires, des universitaires, des hommes d'affaires et le nonce apostolique, avant même le début de la campagne.