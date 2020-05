Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie liée au nouveau coronavirus dans le monde.

L'épidémie a fait au moins 260.546 morts dans le monde depuis son apparition en décembre 2019 en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 19H00 GMT.

Plus de 3.710.240 cas ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires.

Amérique

USA

Les Etats-Unis ont de nouveau enregistré mercredi plus de 2.000 décès supplémentaires du coronavirus en 24 heures, portant le bilan total à 73.095 morts depuis le début de la pandémie, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Ces 2.073 décès supplémentaires ont été recensés entre 20h30 locales mercredi et la veille à la même heure par l'université, qui actualise ses données en continu.

Les Etats-Unis comptent par ailleurs plus de 1,22 million de cas officiellement diagnostiqués, dont quelque 190.000 personnes déclarées guéries. Ils ont réalisé plus de 7,75 millions de tests de dépistage, de même source.

Après un plus bas depuis un mois lundi, avec un bilan journalier redescendu à 1.015 morts supplémentaires, celui-ci a donc redépassé depuis deux jours la barre des 2.000 morts, un plateau dont le pays peine à redescendre.

Malgré ces chiffres, la Maison Blanche concentre depuis plusieurs jours son message sur le déconfinement en cours.

A New York, épicentre de l'épidémie américaine, le nombre de morts supplémentaires déplorés chaque jour a fortement baissé, mais d'autre foyers sont apparus, comme la région de la capitale Washington.

Les Etats-Unis sont de loin le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas détectés, selon les données officielles. Toujours en valeur absolue, c'est-à-dire sans prendre en compte la taille de leur population, les quatre autres pays les plus affectés sont le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et la France. Donald Trump a toutefois régulièrement accusé la Chine de mentir sur son bilan.

La crise liée au Covid-19 est "pire que Pearl Harbor", a déclaré mercredi le président américain. "C'est pire que le World Trade Center."

"Il n'y a jamais eu une attaque de cette nature. Et cela n'aurait jamais dû arriver", a-t-il ajouté.

Un enfant sur cinq ne mange pas à sa faim

Près d'un enfant sur cinq ne mange pas à sa faim aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie, selon un rapport publié mercredi par un cercle de réflexion américain. La Brookings Institution y analyse les résultats de deux études nationales menées récemment pour mesurer l'impact de la crise du Covid-19 dans le pays.

Dans l'une de ces deux études, 17,4% des mères d'enfants de 12 ans et moins interrogées disent ne pas pouvoir suffisamment nourrir leur progéniture par manque d'argent. "Il est évident que les enfants les plus jeunes souffrent d'insécurité alimentaire à un degré sans précédent à l'époque contemporaine", note Lauren Bauer, qui a compilé le rapport pour la Brooking Institution.

Europe

Royaume-Unis

Les personnes noires, asiatiques ou d'autres minorités ethniques habitant au Royaume-Uni ont deux à trois fois plus de risque de mourir du nouveau coronavirus que la moyenne, selon une étude publiée jeudi qui s'ajoute à d'autres publications dans ce sens. L'analyse a été menée par l'University College London à partir des données officielles délivrées par les autorités sanitaires britanniques.

"Ce travail montre que, loin de frapper de façon égalitaire, le Covid-19 est disproportionnellement plus mortel" pour les minorités, a expliqué l'un des co-auteurs, Delan Devakumar, jugeant "essentiel de s'attaquer aux facteurs sociaux, économiques et aux freins dans l'accès aux soins qui conduisent à ces morts injustes".

Les chercheurs de l'université se sont concentrés sur les patients testés positif au virus et décédés dans les hôpitaux anglais entre le 1er mars et le 21 avril, recensés le service public de santé britannique (NHS).

Les recherches de UCL font suite à d'autres études britanniques similaires. Le Bureau national des statistiques britannique avait ainsi montré début mai que le nouveau coronavirus tuait deux fois plus dans les quartiers défavorisés d'Angleterre, généralement plus peuplés par des minorités ethniques.

Une autre étude de l'Institut d'études fiscales (IFS), publiée le même jour, avait déjà relevé le fait que les minorités ethniques décédaient plus que les populations blanches à l'hôpital.