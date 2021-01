La pandémie a fait au moins 2.031.048 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 398.879 décès, suivis par le Brésil (210.299), l'Inde (152.419 morts), le Mexique (140.704), et le Royaume-Uni (89.261).

40 millions de doses de vaccins

Plus de 40 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans au moins 60 pays ou territoires du monde, dans une course à l'immunisation aujourd'hui menée par Israël, qui a déjà vacciné 24,5% de sa population, selon un décompte de l'AFP.

En volume, ce sont les Etats-Unis qui sont en tête, avec 12,28 millions de doses administrées à 10,60 millions de personnes (3,2% de la population), devant la Chine (plus de 10 millions de doses).

EUROPE

L'Allemagne se prépare à de nouvelles restrictions

Port obligatoire de masques médicaux, forte exhortation au télétravail: l'Allemagne s'apprête mardi à durcir les restrictions liées à l'épidémie de Covid-19 face à la crainte d'une propagation de nouveaux variants plus contagieux.

Pour la deuxième fois en trois semaines, la chancelière Angela Merkel doit se concerter dans l'après-midi avec les dirigeants des 16 Etats régionaux en vue d'un nouveau tour de vis.

La réunion, prévue initialement pour la fin du mois, a été avancée en raison des craintes liées aux mutations du virus et de statistiques inquiétantes sur les contaminations malgré la fermeture des écoles et des commerces "non-essentiels" depuis un mois.

Parmi les arbitrages en vue entre régions et Etat fédéral: des restrictions de circulation alors qu'aucun couvre-feu à l'échelle nationale n'a jamais été décrété jusqu'ici.

Berlin devrait également exhorter les entreprises à recourir massivement au télétravail pour leurs salariés.

Cette nouvelle batterie de mesures s'ajouterait à de vastes restrictions déjà en vigueur: de la fermeture des écoles et commerces non alimentaires depuis la mi-décembre à celle des restaurants, cafés, enceintes sportives et culturelles depuis deux mois et demi.

Norvège: pas de lien entre vaccin et décès

Les autorités sanitaires norvégiennes ont estimé qu'il n'y avait pas de lien établi entre le vaccin Pfizer/BioNTech et le décès de 33 personnes âgées vaccinées.

Parmi les 13 cas étudiés de plus près pour l'instant, "ce sont tous des gens qui étaient très âgés, fragiles et avaient des maladies graves", a déclaré la directrice de l'autorité norvégienne de santé publique, Camilla Stoltenberg.

Vaccination élargie en France et Royaume-Uni

En France la vaccination contre le Covid-19 a été élargie lundi à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans, alors que le virus a déjà provoqué la mort de plus de 70.000 personnes.

Le Royaume-Uni a ouvert la vaccination aux plus de 70 ans et a déjà vacciné plus de quatre millions de personnes.

Le tourisme décimé à Chypre

Après quatre années records, l'île méditerranéenne de Chypre a vu le nombre de visiteurs chuter de 84% en 2020 après avoir été touchée de plein fouet par l'épidémie de nouveau coronavirus, ont annoncé lundi les autorités.

Campagne de vaccination lancée en Azerbaïdjan

L'Azerbaïdjan a lancé lundi sa campagne de vaccination contre le Covid-19, en utilisant le vaccin chinois Sinovac Biotech et en commençant avec les hauts responsables et le personnel médical de ce pays du Caucase.

AMERIQUE

Campagne de vaccination lancée au Brésil

Le gouvernement brésilien a lancé sa campagne nationale de vaccination plus tôt que prévu sous la pression des gouverneurs des Etats dans un pays où le Covid-19 a fait plus de 210.000 morts.

Colombie: expulsion des fêtards étrangers

Le service des migrations en Colombie a averti lundi que seront expulsés du pays les ressortissants étrangers qui participeront à des fêtes clandestines en violation de l'interdiction des réunions sociales.

La mesure a été prise "après la détection de 65 étrangers dans une fête clandestine" à Bogota au cours de la nuit de samedi à dimanche, selon un communiqué.

L'Argentine envoie au Mexique de quoi produire le vaccin AstraZeneca

L'Argentine devait envoyer lundi au Mexique le principe actif nécessaire à l'élaboration de quelque six millions de doses du vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford, a annoncé un ministre mexicain. Grâce à cet envoi, la finalisation au Mexique de ce vaccin sera possible, a précisé sur son compte Twitter le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard.

Le régulateur sanitaire mexicain, Cofepris, avait autorisé le 4 janvier le recours à ce vaccin, qui devrait être disponible à partir de mars, en fonction des capacités de production des fabricants.

Son "principe actif" est produit en Argentine par la firme de bio-pharmacie mAbxience avant d'être expédié au Mexique où le vaccin sera produit par le laboratoire Liomont.

Les deux laboratoires pourront produire environ 250 millions de doses pour répondre à la demande en Amérique latine, selon le gouvernement mexicain.

Le Mexique a déjà passé commande auprès d'AstraZeneca pour acquérir 77,4 millions de doses. Il a également conclu des accords pour acquérir d'autres vaccins, dont le russe Spoutnik V.

Le Mexique, avec 128 millions d'habitants, est le quatrième pays le plus touché dans le monde en ce qui concerne le nombre de morts de la pandémie, avec 140.704 décès, selon les dernières données recueillies par l'AFP à partir de chiffres officiels.

AFRIQUE

Afrique du Sud: variant 1,5 fois plus contagieux

Le nouveau variant du coronavirus identifié en Afrique du Sud en octobre, et désormais prédominant dans le pays africain le plus touché par la pandémie, n'est pas plus mortel mais il est 1,5 fois plus contagieux, a affirmé lundi un panel d'experts sud-africains.

Couvre-feu prolongé au Sénégal

Le gouvernement sénégalais a annoncé lundi la prolongation pour au moins huit jours du couvre-feu nocturne en vigueur depuis début janvier dans deux régions, dont celle de Dakar, pour tenter de stopper la progression du Covid-19.