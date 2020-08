Le Royaume-Uni mettra à disposition de ses ressortissants à partir de la semaine prochaine des millions de tests de dépistage rapides du coronavirus, a annoncé le gouvernement britannique. Le résultat du test est connu en 90 minutes. Ce test permet aussi de détecter la grippe et le rhume. "Il sera également utile en cas d'épidémie de grippe pendant les mois d'hiver", a souligné le ministre britannique de la Santé publique, Matt Hancock.

Pour l'instant, un test de dépistage du Covid-19 dévoile ses résultats dans les 24 heures au Royaume-Uni. Dans un quart des cas, il faut deux jours pour savoir si l'on est contaminé, écrit la BBC.

Le Royaume-Uni est le pays le plus touché par la pandémie en Europe, avec plus de 306.000 cas et plus de 46.000 décès.