Avec plus de 125 000 contaminations, les États-Unis sont désormais le pays le plus touché par la pandémie. Mais le continent le plus affecté reste bien l’Europe. D’après les derniers bilans de ce dimanche, notre continent totalise plus de 370 000 cas.

Ce qui signifie que plus d’un citoyen européen sur 2 000 a été contaminé (0,05 % de la population). Tout en sachant que ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète qu’une fraction du nombre réel de contaminations puisqu’un grand nombre de pays ne testent désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

Italie : 10 779 décès

La progression du coronavirus en Italie, le pays du monde le plus endeuillé, a poursuivi dimanche son timide ralentissement, pour le troisième jour consécutif. Le dernier bilan officiel fait état d’un total de 10 779 morts (+756) pour 97 689 cas. Le nombre de nouveaux cas positifs (+5 217) est en baisse de 5,6 % sur 24 h. Cette baisse était de -6,9 % samedi, -7,4 % vendredi.

Espagne : 6 528 décès

Selon les résultats publiés dimanche, le nombre de cas espagnols a atteint 78 797, soit une progression de 9,1 % en un jour dans le deuxième pays le plus endeuillé par le Covid-19. Hormis une inflexion jeudi, le nombre de morts quotidien ne cesse d’augmenter jour après jour en Espagne (838 samedi). Le nombre de personnes guéries a heureusement aussi augmenté de 19,7 % en 24 h : 14 709.

France : 2 606 décès

Publié ce dimanche vers 19 heures, le dernier bilan de nos voisins français épinglait 292 nouveaux décès enregistrés à l’hôpital en 24 h. Ce qui porte le bilan à 2 606 morts. Selon ce dernier bilan qui porte à 40 174 le nombre de cas confirmés dans le pays (+2 599 cas), on dénombre 19 354 patients hospitalisés tandis que 7 132 personnes ont été déclarés guéris.

Royaume-Uni : 1 228 décès

Outre-Manche, on dénombre 209 nouveaux décès, portant le nombre total de morts dans le pays à 1 228, selon les derniers chiffres officiels publiés dimanche. Au total, 19 522 personnes ont été diagnostiquées positives (+2 400 en 24 h).

Pays-Bas : 771 décès

Le nombre de décès a augmenté de 132 unités, pour atteindre 771 morts au total ce dimanche. Le nombre de contaminations avérées aux Pays-Bas atteint quant à lui 10 886 cas (+1 104).

Allemagne : 433 décès

Le dernier bilan allemand fait quant à lui état de 57 695 cas confirmés pour 433 décès. Le taux de mortalité pour les cas avérés n’est donc que de 0,5 % alors qu’il explose dans d’autres pays comme la France (6,4 %), l’Espagne (8,2 %) et surtout l’Italie (11 %). Ce qui s’explique notamment par le fait que l’Allemagne a débuté très tôt la pratique de tests à grande échelle.

Le bilan mondial s’élève de son côté à plus de 670 000 cas avérés dans 177 pays différents. Le cap de 33 000 décès dans le monde a été franchi (4,9 %).