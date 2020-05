Coronavirus en France: 218 décès en 24h, 141 patients de moins en réanimation © AFP Monde AFP

Le nombre de décès lié au coronavirus s'est élevé à 218 au cours des dernières 24 heures, a indiqué vendredi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui a présenté des cartes de déconfinement corrigées. Les services de réanimation affichent de nouveau un solde négatif de 144 patients par rapport à la veille, a-t-il précisé. Un pic avait été atteint le 9 avril avec près de 7.200 patients. M. Salomon a présenté de nouvelles cartes provisoires en vue du déconfinement, prévu à partir du 11 mai mais de manière différenciée selon les zones. Ces cartes provisoires classent des départements en rouge, orange et vert selon l'état de l'épidémie et des services de réanimation. Dans la carte de synthèse, environ un tiers des départements sont classés rouge, avec sans surprise, l'ensemble de l'Ile-de-France et le quart nord-est du pays, les deux principales zones touchées. Le reste du pays se partage entre orange et vert.