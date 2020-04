Le déconfinement doit se préparer avec les maires, a insisté le chef de l'Etat, selon des propos rapportés par l'Elysée. Le retour progressif des enfants à l'école à partir du 11 mai se fera en outre "sur un principe de volontariat des parents et sans obligation".

Selon l'Elysée, la reprise se fera sur base de trois grands principes : "un retour à l'école progressif, concerté et adapté aux réalités, avec sans doute une priorité donnée aux plus jeunes et aux enfants les plus en difficulté." Le tout se fera sur base "d'un principe de volontariat des parents et sans obligation", insiste la présidence.

De nombreux parents ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne souhaitaient pas remettre leurs enfants à l'école dès la sortie du confinement. Une situation très compliquée à gérer pour le gouvernement. "Trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires ou dans nos campagnes, sont privés d'école, sans avoir accès au numérique, et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents. C'est pourquoi nos enfants doivent pouvoir retrouver le chemin des classes", avait déclaré Emmanuel Macron le 13 avril dernier lors de son allocution.

L'Elysée a également annoncé que le déconfinement ne sera pas régionalisé, mais qu'il s'adaptera aux "réalités de chaque territoire". De plus, le port du masque dans les transports en commun sera très certainement imposé. Emmanuel Macron a ainsi encouragé les maires à acheter de manière massive des masques grand public.

En début de semaine prochaine, le gouvernement français devrait donner plus de précisions quant au plan prévu pour encadrer le déconfinement.