La capitale française et sa proche banlieue ont "franchi les trois seuils qui peuvent correspondre à la zone d'alerte maximale," a déclaré M. Véran lors d'un point presse, mais uniquement "depuis quelques heures". "Si ça devait se confirmer nous n'aurions pas d'autre choix que de placer Paris et la petite couronne en alerte maximale et ce dès lundi", a précisé le ministre, indiquant que la situation serait réexaminée dimanche.