Selon le gouvernement, sur les 2336 personnes atteintes, 77 en seraient décédées. Si ces chiffres paraissent énormes, puisqu'il s'agit du pays le plus touché par le coronavirus en dehors de la Chine, ils n'en sont pas moins contestés. L'Iran est par ailleurs accusé de dissimuler des informations concernant la propagation du virus. Mercredi dernier, le chef de l'unité de police en charge de la cybercriminalité en Iran, Vahid Majid, a annoncé que 24 internautes accusés d'avoir diffusé des "rumeurs alarmistes" avaient été arrêtés. Le pays a également demandé aux rédactions iraniennes de ne " pas enflammer l'opinion publique, sous peine d'être poursuivis pour atteintes à la sûreté de l'Etat, et condamnés à 3 ans de prison ferme ". Selon un journaliste basé à Téhéran, il vaut mieux "se contenter des données du ministère de la Santé , et ne pas s'aventurer à parler du sujet". Suite à ces informations, la question sur la transparence de l'Etat au niveau du coronavirus interpelle plus que jamais.

(...)