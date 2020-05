Après un bref fléchissement dimanche et lundi, cela marque une troisième journée consécutive à plus de 2.000 morts et porte le bilan américain à 62.906 décès au total depuis le début de la pandémie, d'après les chiffres actualisés en continu de l'université.

Les Etats-Unis sont de loin le pays le plus endeuillé par le Covid-19, devant l'Italie (27.967 morts), le Royaume-Uni (26.711), l'Espagne (24.543) et la France (24.376), selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 21h00, heure belge. Le nouveau coronavirus a fait au moins 230.000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Les Etats-Unis, avec plus d'un million de cas diagnostiqués de Covid-19, comptent également à eux seuls près d'un tiers des cas officiellement recensés dans 195 pays et territoires à travers le monde

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a annoncé jeudi qu'il fermait temporairement toutes les plages du comté d'Orange, où des milliers de personnes s'étaient ruées pour prendre le soleil le week-end dernier malgré les consignes de confinement.

Cette "densité" de personnes concentrées au même endroit a été "un sujet d'inquiétude notable" et "nous allons par conséquent ordonner la fermeture totale" des plages dans le comté d'Orange, bastion républicain situé du sud de l'État, a expliqué le gouverneur Newsom lors de son point de presse quotidien sur la crise sanitaire. A la faveur de températures dépassant 30°C, de nombreux Californiens cloîtrés depuis la mi-mars avaient afflué samedi et dimanche sur des plages des comtés d'Orange, qui n'ont pas été fermées par les autorités locales, contrairement à celles du comté de Los Angeles voisin. Le gouverneur démocrate n'a pour l'instant pris que des mesures ciblant spécifiquement les plages du comté d'Orange, soulignant qu'aucun incident notable n'avait été signalé dans le reste de la Californie. L'un des responsables de ce comté a accusé le dirigeant d'avoir "sur-réagi". "Les professionnels de santé nous parlent de l'importance de s'aérer et de prendre le soleil dans la lutte contre les maladies infectieuses, y compris l'impact positif sur la santé mentale", a écrit Donald Wagner sur Twitter. Selon le dernier bilan, la Californie a enregistré quelque 49.000 cas de Covid-19 et près de 2.000 morts, dont 95 au cours des dernières 24 heures.