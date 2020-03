La pandémie de coronavirus "s'accélère" mais sa trajectoire peut être modifiée, a estimé lundi l'Organisation mondiale de la santé, appelant les pays à passer à l'"attaque" en testant tous les cas et en plaçant en quarantaine leurs proches contacts. On fait le point continent par continent.

ASIE

Les cas importés bondissent, des tests effectués

La Chine a fait état mardi de 78 cas nouveaux cas de Covid-19, dont la grande majorité sont des contaminations importées de l'étranger, faisant craindre une nouvelle vague de contagion.

Sept décès ont par ailleurs été enregistrés, à en croire le bilan officiel du ministère de la Santé. Tous sont survenus à Wuhan, berceau de l'épidémie, où un nouveau cas a été signalé après cinq jours sans contaminations supplémentaires.

L'immense majorité des nouveaux cas en Chine concerne désormais des contaminations de personnes de retour de l'étranger, alors que l'épidémie semblait sous contrôle dans le pays.

Sur les 78 nouvelles contaminations signalées mardi, 74 sont des cas dits importés, soit près du double de la veille.

De nombreuses villes ont adopté des règles strictes pour mettre en quarantaine les nouveaux arrivants. Depuis lundi, tous les vols internationaux à destination de Pékin doivent au préalable faire escale dans un autre aéroport chinois où les passagers sont soumis à un dépistage du virus.

Avec plus de 80.000 cas et 3.277 décès officiellement recensés, la Chine est le second pays le plus touché au monde par le nouveau coronavirus après l'Italie. Au total, 427 contaminations importées ont été signalées.

A partir du 25 mars, toute personne entrant dans Pékin depuis l'étranger devra se soumettre à un test pour le Covid-19, à une quarantaine et une surveillance à charge des visiteurs, rapportent le Beijing Daily mardi. La capitale chinoise a annoncé que tous les vols devant atterrir à l'aéroport international de Pékin seraient d'abord redirigés vers 12 autres aéroports désignés dans le pays.

Ces passagers seront soumis à des procédures sanitaires et de quarantaine dans ces aéroports. Les visiteurs asymptomatiques pourront ensuite remonter à bord de l'avion pour voler à nouveau en direction de Pékin cette fois. Dans la capitale, tous les individus arrivant de l'étranger devront ensuite observer une quarantaine de 14 jours.

La Chine a fait part mardi d'une nouvelle augmentation quotidienne de 74 cas d'infection au Covid-19 importés. Le nombre total de cas venus de l'étranger s'élève désormais à 427 (dont 31 à Pékin), alors que le pays semble maitriser désormais les contagions locales.

Ralentissement des contaminations en Corée du Sud, mais pas des cas importés

Le nombre de cas d'infection au Covid-19 importés en Corée du Sud a grimpé de 47 à 67, selon les autorités sanitaires du pays communiquant les chiffres officiels de la pandémie mardi. Le nombre d'infections supplémentaires dans ce pays est de 76.

Neuf nouvelles personnes testées positives au Covid-19 sont décédées entre lundi et mardi en Corée du Sud, portant le bilan fatal à 120 dans le pays asiatique. La Corée du Sud avait enregistré lundi, l'augmentation la plus faible du nombre de cas depuis le 25 février, avec 64 nouvelles contaminations. Avec ces 76 nouveaux cas annoncés mardi, la Corée du Sud a dépassé la barre des 9.000 personnes infectées. Le majorité des personnes décédées sont des patients âgés présentant d'autres pathologies, selon les autorités sanitaires sud-coréennes.

EUROPE

La France est officiellement en état d'urgence sanitaire

La France est officiellement pour deux mois en état d'urgence sanitaire, régime qui encadre le confinement et d'autres mesures restrictives des libertés, du fait de la publication au Journal officiel mardi d'une loi dédiée.

Le Parlement a adopté dimanche ce texte "d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19", à l'issue de quatre jours de travaux intensifs en comité restreint.

Il prévoit ce nouveau régime d'"état d'urgence sanitaire", sur le modèle de l'état d'urgence prévu par une loi de 1955, et activé après les attentats de 2015.

Les patients italiens sont arrivés en Allemagne

Un avion parti d'Italie avec un groupe de patients contaminés au Covid-19 à bord est arrivé dans la nuit de lundi à mardi à l'aéroport de Leipzig-Halle en Allemagne. Les patients ont ensuite été transportés à l'hôpital à bord de deux véhicules. Des hôpitaux allemands dans l'Etat fédéré de Saxe avaient confirmé prendre en charge au moins six patients italiens atteints du coronavirus.

Avec plus de 6.000 patients traités pour le nouveau coronavirus en Italie, l'infrastructure sanitaire du pays est dépassée.

Les patients italiens sont arrivés vers 1h00 du matin mardi. En Saxe, 865 infections au Covid-19 étaient recensées. Trois personnes y sont décédées.

Le Royaume-Unis en confinement pour trois semaines

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a décrété lundi un confinement de la population du Royaume-Uni pour au moins trois semaines afin de freiner la propagation de la pandémie de nouveau coronavirus qui a fait plus de 300 morts dans le pays.

Dans le cadre de cette mesure qui s'applique dès ce lundi soir, les Britanniques ne seront autorisés à sortir de chez eux que pour des cas très limités comme faire ses courses, aller travailler, se faire soigner ou faire de l'exercice une fois par jour, a précisé le chef du gouvernement conservateur lors d'une adresse à la nation.

Les rassemblements de plus de deux personnes sont interdits et tous les magasins de biens non essentiels, ainsi que les lieux de cultes, sont fermés au public.

La police sera chargée d'appliquer ces dispositions et pourra sanctionner les contrevenants par des amendes.

A Moscou, 100.000 caméras surveillent les confinés. Et tous les autres

A Moscou, la reconnaissance faciale est devenue un outil-clé de la stratégie anti-coronavirus, un test grandeur nature pour cette technologie controversée, ses détracteurs dénonçant de longue date le risque d'un usage à des fins politiques.

Depuis février, des milliers de Moscovites, en particulier ceux revenus de pays touchés par le Covid-19, sont soumis à un régime de confinement strict à domicile de 14 jours pour empêcher la maladie de se propager.

Tous sont catalogués avec leurs adresses, la copie de leurs passeports et leurs numéros de téléphone dans une base de données de cette mégalopole aux 16 millions d'habitants et visiteurs quotidiens.

Et chacun est informé qu'une infraction au régime d'isolement est passible d'amendes voire de prison et d'expulsion pour les ressortissants étrangers.

"Le respect de ce régime fait l'objet d'une surveillance permanente, notamment via le système de reconnaissance faciale", a mis en garde le maire de Moscou Sergueï Sobianine sur son blog.

La puissance du système repose sur un maillage très serré. Pas un couloir de métro, pas une rue n'échappe aujourd'hui aux 170.000 caméras déployées peu à peu depuis une décennie au nom de l'ordre public.

Quelque 100.000 d'entre elles sont reliées à l'intelligence artificielle capable d'identifier les personnes filmées et les 70.000 restantes doivent suivre sous peu.

La Birmanie confirme ses premiers cas d'infection au Covid-19

Deux premiers cas d'infection au Covid-19 ont été rapportés en Birmanie. C'est un des derniers pays asiatiques a être touché par la propagation de cette nouvelle forme de coronavirus détectée en Chine fin décembre et à l'origine de la pandémie actuelle. Le ministère de la santé publique et des sports a confirmé deux cas d'infection sur Facebook.

Il s'agit de deux ressortissants birmans, de 26 et 36 ans, qui revenaient tous deux du Royaume-Uni.

AMERIQUE

La Californie durcit le confinement après des images de plages bondées

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a durci le ton lundi contre ses milliers de concitoyens qui n'ont pas respecté l'ordre de confinement contre l'épidémie de coronavirus et se sont rués sur les plages et dans les parcs.

"Nous allons fermer tous les parkings" situés le long de ces plages ou parcs publics, "avec effet immédiat", a lancé le gouverneur lors d'une conférence de presse. "On ne peut pas laisser recommencer ce que nous avons vu arriver ce week-end", a-t-il dit, évoquant les images de foules se pressant sur des plages de Malibu ou de Santa Monica, au mépris visible des règles de distanciation sociale ordonnées dans tout l'Etat depuis la semaine dernière. Gavin Newsom a pour l'instant exclu de recourir à la police pour faire exécuter ses ordres, comme c'est le cas dans certains pays européens par exemple.

Coronavirus: Cuba place tous ses touristes à l'isolement à partir de mardi

Cuba placera à l'isolement tous les touristes encore présents sur l'île mardi, à l'entrée en vigueur de la fermeture partielle des frontières pour un mois, a annoncé lundi le Premier ministre Manuel Marrero, alors que le pays compte 40 cas de coronavirus.

"Tous les touristes encore présents dans les hôtels sont placés à l'isolement (...), ils ne peuvent pas sortir de l'hôtel" jusqu'à trouver un vol pour rentrer chez eux, a-t-il déclaré à la télévision, précisant que 32.500 touristes étrangers se trouvaient lundi à Cuba.