Annuler son mariage pendant le confinement, est-ce encore une fatalité ? Plus à New York en tout cas, l’État vient d'autoriser officiellement les cérémonies en ligne.

Pour éviter les rassemblements de personnes, bon nombre d'événements tombent à l'eau en cette période de confinement, et les mariages ne font pas exception. Mais l'État de New York vient peut-être de trouver la solution pour éviter aux futurs mariés de tout annuler. En effet, le gouverneur de l'État, Andrew Cuomo, vient d'autoriser ses concitoyens à officialiser leur union via des plateformes de vidéoconférence telles que Zoom ou FaceTime. Une alternative que de nombreux couples semblent avoir choisie, si l'on en croit les 1400 photos partagées sur Instagram sous le hashtag #ZoomWedding. Une manière pour ces couples de marquer le coup sans attendre et de maintenir la cérémonie, même si la réception sera elle inévitablement reportée à plusieurs mois.

Pour l'instant, seuls les États-Unis et les Émirats arabes unis ont reconnu comme légal ces mariages à distance. En Belgique, si ce type de cérémonie n'est pas encore officiel, la Fédération du notariat vient néanmoins d'annoncer qu'il serait bientôt possible de signer un acte via une procuration digitale.