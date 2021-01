EUROPE

Allemagne

L'Allemagne a compté plus de 50.000 morts depuis la début de la pandémie de coronavirus, selon les chiffres publiés vendredi par l'Institut Robert Koch (RKI) pour la prévention des maladies. Les autorités sanitaires allemandes ont enregistré 859 nouveaux décès en 24 heures, ce qui porte le nombre total de morts à 50.642, selon le rapport. Les chiffres de ce vendredi ont indiqué 17.862 nouveaux cas d'infection dans les dernières 24 heures.

Le pays a enregistré son plus grand nombre de décès quotidiens - 1.244 - le 14 janvier. Le nombre record d'infections quotidiennes est de 33.777 le 18 décembre.

Plus de 2 millions de cas d'infection ont été enregistrés en Allemagne depuis le début de la pandémie, alors que le pays est en état d'urgence et que des restrictions importantes sont en place jusqu'au 14 février.

ASIE

Japon

Le gouvernement japonais a approuvé vendredi deux projets de loi visant à renforcer l'efficacité des mesures restrictives pour lutter contre le coronavirus, qui permettraient, s'ils sont adoptés tels quels, d'infliger des amendes et même des peines de prison aux réfractaires. A tout juste six mois de l'ouverture prévue des Jeux olympiques de Tokyo-2020, reportés l'an dernier à cause de la pandémie, une partie du Japon, dont sa capitale, vit à l'heure de l'état d'urgence déclaré début janvier face à la forte recrudescence des cas de Covid-19.