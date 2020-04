La Norvège, un des premiers pays d'Europe à alléger les mesures de confinement, a lancé jeudi une nouvelle application mobile de traçage visant à éviter une recrudescence de l'épidémie de nouveau coronavirus dans le pays.

Développée localement, l'application Smittestopp ("Stop à l'infection") vise à donner aux autorités sanitaires une meilleure connaissance sur la propagation de l'épidémie et à informer chaque utilisateur s'il a été en contact avec une personne infectée.

"Pour réussir à revenir vers une vie plus normale tout en gardant l'infection sous contrôle, nous devons tous y mettre du nôtre, notamment en utilisant cette application", a expliqué la Première ministre Erna Solberg.

"Si nous échouons à garder le contrôle (sur l'épidémie, ndlr), nous devrons resserrer la vis", a-t-elle souligné lors d'une conférence de presse. L'application est téléchargeable sur la base du volontariat.

Elle enverra ses utilisateurs un message pour les informer s'ils se sont trouvés pendant plus de 15 minutes à moins de deux mètres d'une personne infectée, sans révéler son identité. En enregistrant les mouvements et contacts de l'usager, elle permettra aussi aux autorités sanitaires de mieux observer la propagation de l'épidémie, de mesurer l'efficacité des restrictions et de déterminer la nécessité de revenir sur des allègements.

Même si de tels choix inquiètent certains défenseurs de la vie privée, la Norvège a opté pour une centralisation des données - anonymes et détruites automatiquement au bout de 30 jours - et pour le recours à la géolocalisation plutôt qu'à la technologie Bluetooth. Un gage d'efficacité, selon le ministre de la Santé Bent Høie, qui a assuré que l'application était conforme aux règles européennes de protection des données.

Le lancement de cet outil sera combiné à un net renforcement des capacités de dépistage du virus, qui passeront de 30.000 tests hebdomadaires actuellement à environ 100.000 à la fin du mois, grâce à une nouvelle méthode elle aussi développée localement. Le pays nordique, qui observe une stratégie de semi-confinement, a annoncé la semaine dernière un allègement progressif des restrictions, avec la réouverture des crèches à compter de lundi et celle des écoles pour les plus petits à partir du 27 avril.

Jeudi, 6.566 cas de Covid-19 et 130 décès avaient officiellement été recensés en Norvège, où la courbe des nouvelles hospitalisations fléchit depuis plusieurs jours.