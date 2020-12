Noël sous restrictions

Un Noël inédit se préparait jeudi dans les pays le célébrant, avec des festivités un peu partout marquées par les restrictions ordonnées pour lutter contre la pandémie.

Les liaisons ferroviaires et maritimes entre le Royaume-Uni et la France seront assurées pendant le fêtes de Noël, pour résorber le flux des milliers de camions bloqués autour de Douvres, en Angleterre, depuis la découverte d'un nouveau variant du coronavirus.

Les déplacements entre les deux pays resteront cependant restreints "jusqu'au 6 janvier minimum", a annoncé le gouvernement français.

Les Pays-Bas requièrent un test PCR négatif pour les arrivées par train et bateau

Le gouvernement néerlandais a annoncé jeudi exiger à partir du 29 décembre un test PCR négatif pour tout passager souhaitant entrer aux Pays-Bas par train, bateau ou bus, un jour après avoir imposé cette même mesure pour les personnes arrivant par avion. "Toute personne voyageant aux Pays-Bas en train, en bus ou en bateau depuis l'étranger doit être en mesure de présenter une déclaration de test négative à partir du 29 décembre" 00H01 (23H01 GMT), a déclaré le ministère néerlandais de l'Infrastructure dans un communiqué.

Allemagne : nouvelle souche détectée

Cette nouvelle souche a pour la première fois été repérée en Allemagne, chez une femme arrivée en avion de Londres le 20 décembre, ont annoncé les autorités sanitaires allemandes.

Déplacements restreints du Royaume-Uni vers la France au moins jusqu'au 6 janvier

Les déplacements vont être restreints du Royaume-Uni vers la France "jusqu'au 6 janvier minimum", a annoncé jeudi le ministère de l'Intérieur, après l'apparition d'une nouvelle variante du coronavirus outre-Manche qui a provoqué le blocage de milliers de camions à Douvres. "Jusqu'au 6 janvier 2021 minimum, un dispositif limitant la reprise des flux entre le Royaume-Uni et la France est en vigueur", a expliqué le ministère sur son site internet.

Chine et Brésil: suspension des vols du Royaume-Uni

La Chine suspend jeudi ses liaisons aériennes avec le Royaume-Uni et le Brésil les vols en provenance dub territoire britannique à partir de vendredi.

Une cinquantaine de pays ont pris des décisions similaires après l'apparition de la nouvelle souche du coronavirus en Grande-Bretagne.

Celle-ci est bien "50% à 74%" plus contagieuse, a estimé jeudi une nouvelle étude.

La Suisse compte 4.898 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures

La Suisse compte jeudi 4.898 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Cent-trois décès supplémentaires sont à déplorer et 193 malades ont été hospitalisés. Durant les dernières 24 heures, les résultats de 48.620 tests ont été transmis, indique l'OFSP.

Le taux de positivité s'élève à 10,07%. Sur les quatorze derniers jours, le nombre total d'infections est de 56.830. Sur les deux dernières semaines, le pays compte ainsi 657.39 nouvelles infections pour 100.000 habitants. Le taux de reproduction, qui a un délai d'une dizaine de jours, est lui de 1,05.

Depuis le début de la pandémie, 428.197 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur un total de 3.476.677 tests effectués en Suisse et au Liechtenstein. Le total des décès s'élève à 6.534 et le nombre de personnes hospitalisées atteint 17.459.

Le pays dénombre par ailleurs 30.338 personnes en isolement et 32.240 individus faisant partie de leurs contacts ont été mis en quarantaine. S'y ajoutent 3.058 autres personnes revenant de voyage d'un pays à risque et qui ont dû aussi passer par la case de la quarantaine.

France : feu vert au vaccin Pfizer/BioNTech

Le vaccin contre le Covid-19 mis au point par Pfizer et BioNTech "peut être utilisé chez les personnes de 16 ans et plus", a estimé la Haute autorité de santé française (HAS).

Cet avis constituait la dernière étape réglementaire avant le début de la campagne de vaccination dimanche en France. Chili, Mexique, Costa Rica, Serbie et Koweît ont pour leur part entamé jeudi leur campagne de vaccination.

La Turquie va importer deux types de vaccin

La Turquie doit recevoir dans les prochains jours une première commande d'un vaccin chinois contre le coronavirus et s'apprête à signer aussi un contrat pour des millions de doses de celui produit par BioNTech avec l'américain Pfizer, a annoncé jeudi le ministre de la Santé.

Le ministre, Fahrettin Koca, a indiqué que la première livraison du vaccin chinois du laboratoire Sinovac serait acheminée dimanche vers la Turquie qui doit en recevoir dans un premier temps trois millions de doses, avec 50 millions d'autres en option.

Outre ce vaccin, la Turquie doit signer dans les prochains jours un contrat avec le laboratoire allemand BioNTech pour 4,5 millions de doses, et 30 millions d'autres en option, de son vaccin produit en collaboration avec Pfizer.

Israël : troisième confinement

Israël a annoncé un troisième confinement général, d'au moins deux semaines, à partir du 27 décembre, pour juguler une hausse des contaminations, quelques jours après le début d'une campagne de vaccination nationale.

Les Israéliens ne pourront pas se déplacer à plus d'un kilomètre de leur domicile. La plupart des commerces fermeront, sauf pour les livraisons. Et le système scolaire fonctionnera partiellement.

L'Autriche ouvre ses stations de ski

Les plus de 400 stations de ski d'Autriche ont pu rouvrir jeudi, deux jours avant le début d'un troisième confinement.

Les hôtels, bars et restaurants restent fermés, limitant à la population locale l'accès aux pistes.

Fin d'isolement pour Macron

Le président français Emmanuel Macron, testé positif le 17 décembre, "ne présente plus à ce jour de symptômes" et son isolement de sept jours peut donc s'arrêter, a annoncé jeudi la présidence.

Essais accélérés pour un traitement français

La société de biotechnologie française Inotrem a obtenu le statut de "priorité nationale de recherche" pour l'étude en phase 2a de son candidat-médicament, le nangibotide, lui permettant d'accélérer sa recherche de traitement pour les patients atteints de formes sévères du Covid-19.

Barrages en Lituanie

La police lituanienne a mis en place des barrages sur les routes pour empêcher les déplacements pendant les fêtes, afin de freiner les contaminations.

Les déplacements sont interdits dans ce pays balte du 16 décembre au 3 janvier.

Plus de 1,73 million de morts

La pandémie a fait au moins 1,73 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT.

Plus de 78,6 millions de cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé avec 326.232 morts, suivis par le Brésil (189.220 morts), l'Inde (146.756), le Mexique (120.311) et l'Italie (70.395).

Russie : record de cas et de morts

La Russie a enregistré jeudi des records de nouvelles contaminations et de morts, respectivement 29.935 et 635, ces dernières 24 heures. Le cumul des cas s'élève à 2,96 millions et celui des morts à 53.096.