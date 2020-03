La photo d'une infirmière épuisée par les interminables séquences de travail pour endiguer l'épidémie du coronavirus en Lombardie est devenue virale sur la toile.

L'infirmière en question utilise un drap blanc plié plusieurs fois en guise d'oreiller. Devant son ordinateur, elle pose sa tête dessus et s'autorise enfin une pause de cinq minutes. Cinq minutes de repos afin de retrouver l'énergie nécessaire pour retourner soigner les nombreuses personnes atteintes du coronavirus dans son service de l’hôpital de Crémone, en Lombardie.

La photo circule rapidement sur les réseaux sociaux et cette dame devient un symbole. Assoupie sur son bureau, elle incarne la force et le professionnalisme des infirmières, des infirmiers et des autres professionnels de la santé qui luttent tous les jours pour sauver les vies des personnes mises en danger par l'épidémie de Covid-19.

Le moment a été immortalisé par le médecin de garde après une nuit entière à répondre aux demandes et aux besoins des patients. À 6 heures du matin, la dame s'est assise et sans même enlever son équipement de protection individuel assoupie un court instant.