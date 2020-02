Le bilan de l'épidémie du coronavirus en Chine est monté à 425 morts après 64 nouveaux décès annoncés mardi par le gouvernement qui a admis des "insuffisances" dans sa réaction à la crise sanitaire.

Les autorités chinoises ont fait état d'un besoin urgent de masques de protection et de matériel médical pour faire face à l'épidémie dont le nombre de morts se situe désormais largement au delà de celui du Sras qui avait tué 349 personnes en 2002-2003.

Le nombre de personnes contaminées a dépassé 20.400 dans le pays, après l'apparition de 3.235 nouveaux cas confirmés, a précisé mardi la Commission nationale de la Santé.

De leur côté, les ministres de la Santé des pays du G7 ont convenu lundi de se coordonner "autant que possible dans les conseils de voyage et les mesures de prévention" face au coronavirus.

Pour sa part, la Banque mondiale a appelé le même jour tous les pays à "renforcer leur surveillance sanitaire et les réponses données" à l'épidémie, et elle a dit examiner les ressources financières et techniques mobilisables rapidement.

Dix jours après le début de la crise, marqué par le confinement de la métropole de Wuhan (centre) et de sa province, le Hubei, les places boursières chinoises de Shanghai et de Shenzhen ont plongé d'environ 8% après une interruption de dix jours des cotations. Soit la plus forte baisse des indices chinois depuis le krach boursier de 2015.

Dans le contexte de la paralysie de la Chine par la peur du virus, Pékin a reconnu lundi des "insuffisances" dans sa réaction et a aussi admis compter sur le reste du monde pour répondre à la crise.

Le Comité permanent du Bureau politique du Parti communiste a demandé une amélioration du dispositif de réaction aux situations d'urgence à la suite d'"insuffisances et de difficultés apparues dans la réponse apportée à l'épidémie", a écrit l'agence officielle de presse Chine nouvelle.

3.700 personnes confinées à bord d'un bateau de croisière au Japon

Les autorités japonaises vérifiaient mardi l'état de santé de 3.711 personnes en quarantaine à bord d'un bateau de croisière près de Tokyo, après un cas avéré de coronavirus parmi l'un des passagers ayant débarqué à Hong Kong. La télévision japonaise montrait des images de plusieurs officiers de quarantaine montant à bord du Diamond Princess, un navire de croisière de la compagnie américaine Princess Cruises (groupe Carnival Corp), pour vérifier l'état de santé des 2.666 passagers et 1.045 membres d'équipage.

Ces mesures ont été décidées après des tests positifs du virus meurtrier chez un passager âgé de 80 ans qui avait débarqué à Hong Kong le 25 janvier.

Le porte-parole du gouvernement Yoshihide Suga avait annoncé lundi que le navire, arrivé au port de Yokohama (ouest de Tokyo) avec un jour d'avance, serait placé en quarantaine.

Une femme d'une vingtaine d'années qui voyageait avec sa mère a déclaré mardi à la chaîne de télévision privée TBS qu'il avait été "demandé à tous les passagers de rester dans leur cabine en attendant de subir le test de détection du virus".

Elle a précisé avoir attendu avec sa mère dans leur cabine depuis lundi et être toujours mardi matin sans informations sur le moment où elles seraient examinées.

Le navire avait déjà été placé en quarantaine samedi à Naha, sur l'île méridionale japonaise d'Okinawa. Mais une seconde quarantaine a été organisée après la découverte du coronavirus chez l'octogénaire débarqué à Hong Kong.

Le Japon a répertorié sur son territoire 20 cas de personnes infectées, dont quatre sans symptômes, selon les dernières données du ministère de la Santé diffusées lundi.

Depuis samedi, le pays refuse l'entrée sur le territoire aux étrangers ayant récemment séjourné dans la province chinoise du Hubei, l'épicentre de l'épidémie, dans le centre de la Chine.

Le Japon a affrété trois avions jusqu'à présent pour rapatrier 565 de ses ressortissants de Wuhan, capitale du Hubei.

Plus de 200 Australians en provenance de Wuhan placés en quarantaine sur l'île Christmas

"Tous les Australiens à bord de notre vol hors de Wuhan sont arrivés à bon port", a communiqué mardi matin le Premier ministre australien au sujet de l'évacuation d'une partie de ses ressortissants demeurant dans la ville chinoise, berceau de l'épidémie du nouveau coronavirus. Ces 241 Australiens sont placés en quarantaine durant deux semaines sur l'île Christmas dans l'océan Indien, à l'ouest de Perth.

Le Premier ministre Scott Morrison a indiqué sur Twitter que tous les passagers avaient été "transférés" vers cette île - choisie en raison de la présence d'un ancien centre de détention pour demandeurs d'asile, fermé en 2018 - et qu'ils y sont pris en charge. Une femme enceinte et son compagnon ont toutefois été isolés dans la ville de Perth et n'ont pas été placés sur l'île.

Le conservateur a remercié le gouvernement chinois pour son approche "coopérative" dans l'organisation de cette opération d'évacuation. Il a évoqué la possibilité d'un second vol pour rapatrier d'autres Australiens, éventuellement en collaboration avec la Nouvelle-Zélande qui affrète aussi un avion à cet effet.

Les autorités australiennes recommandent à leurs ressortissants de ne pas voyager vers la Chine, en raison de la "menace croissante" posée par le nouveau virus, et à ceux qui en reviennent de s'isoler 14 jours durant. Canberra interdit en outre l'accès à son territoire aux étrangers ayant voyagé ou transité en Chine continentale dans les deux semaines précédentes.

La Belgique a pour sa part rappatrié 12 Belges depuis la ville de Wuhan, placée en lock down depuis le début de l'épidémie, ils sont en quarantaine à l'hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek.

"Besoin de masques, combinaisons, lunettes"

"Ce dont la Chine a besoin d'urgence, ce sont des masques, des combinaisons et des lunettes de protection", avait précédemment déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying.

Elle a précisé que plusieurs pays, parmi lesquels la France, le Royaume-Uni, le Japon et la Corée du Sud, avaient déjà envoyé des fournitures médicales.

La Chine s'efforce d'en importer d'Europe, du Japon et des Etats-Unis, selon le ministère de l'Industrie.

A Genève, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a mis en garde contre l'utilisation de masques de mauvaise qualité, qui peuvent donner "un faux sentiment de protection".

Le virus a également fait un mort pour la première fois en dehors de Chine, un Chinois de 44 ans originaire de Wuhan qui a succombé aux Philippines, a annoncé dimanche l'OMS.

La plupart des décès et des cas de contamination sont à déplorer à Wuhan et dans sa province où quelque 56 millions d'habitants sont coupés du monde depuis le 23 janvier.

Face à un système hospitalier débordé, cette métropole a accueilli lundi les premiers malades dans un nouvel hôpital construit en dix jours, a indiqué le Quotidien du Peuple.

Un autre hôpital encore plus grand (1.600 lits) est en construction et devrait ouvrir dans quelques jours.

Soutien à l'économie

Le gouvernement a octroyé trois jours de congés supplémentaires dans l'espoir de retarder le retour vers les villes des centaines de millions de travailleurs migrants rentrés dans leur province pendant le Nouvel An lunaire.

Les personnes originaires du Hubei sont parfois en butte à l'ostracisme et à la suspicion.

Les Bourses chinoises ont été rattrapées à leur réouverture par l'inquiétude qui fait dévisser les autres places mondiales depuis dix jours.

Inquiets, de nombreux pays ont multiplié les mesures de protection. Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Irak, Israël et Philippines notamment ont interdit l'entrée sur leur territoire aux étrangers s'étant récemment rendus en Chine.

La Russie a annoncé lundi qu'elle pourrait procéder à l'expulsion des étrangers porteurs du virus, après avoir décidé la semaine dernière de fermer sa frontière de plus de 4.000 km avec la Chine et réduit les liaisons avec ce pays.

Mais c'est aux Etats-Unis que s'en est est prise la porte-parole de la diplomatie chinoise, les accusant de "semer la panique" par leurs mesures restrictives et de donner "un très mauvais exemple".

Les croisiéristes n'en ont pas moins décidé d'interdire la présence à leur bord de passagers ou membres d'équipage ayant voyagé en Chine au cours des 14 derniers jours, a annoncé lundi leur fédération internationale.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a proclamé la semaine dernière l'urgence internationale, a dit le même jour travailler avec des géants du net à combattre la désinformation en ligne autour du virus.

Enfin, à six mois des jeux Olympiques de Tokyo, l'agence antidopage chinoise Chinada a décidé de suspendre "momentanément" ses activités de contrôle "dans un souci de protection de la santé" en raison de l'épidémie.