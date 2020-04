Au petit jeu, à pratiquer avec précaution, des comparaisons entre pays, il en est un qui échappe souvent à l'analogie avec notre Royaume : la Grèce. Pourtant, en Europe, il s'agit d'une nation qui présente un nombre d'habitants très proche du notre (10,8 millions de résidents grec contre 11,4 millions en Belgique). Bien entendu, vu le territoire nettement plus étendu (et montagneux) de la république héllénique, la densité de population y est bien moins forte qu'en Belgique (80 habitants par km2 en Grèce, contre plus de quatre fois plus chez nous), or, l'on sait qu'il s'agit d'un élément accélérateur de la contamination.

Mais, en parallèle, la Grèce enquillait bien des faiblesses, sur papier, avant d'affronter le Covid-19.

Primo, il s'agit, juste derrière l'Italie, du pays à la population la plus vieillissante d'Europe . Selon les plus récentes statistiques européennes disponibles, 21,8% des Grecs sont âgés de 65 ans ou plus. En Belgique, on est à 18,7%, juste en dessous de la moyenne européenne. L'Italie est le pays, avec 22,6% de seniors, qui justifie le plus le surnom de Vieux Continent. La Grèce est un territoire, contrairement à la Belgique, qui voit sa population totale décroître, et qui compte très nettement davantage de personnes âgées de 65 ans ou plus que d'enfants de moins de 15 ans (21,8% contre 14,4%).

Deuzio, le système des soins de santé en Grèce est largement moins solide que le nôtre . Le faible nombre de lits disponibles en soins intensifs (seulement 567, près de quatre fois moins que la Belgique), conséquence des politiques d'austérité et d'un budget soins de santé rogné, était ainsi un indicateur qui éveillait toutes les inquiétudes.

Mais malgré ces fissures évidentes dans la carapace théorique pour affronter le Covid-19, auxquelles on pourrait ajouter la pression migratoire imposée par Erdogan, la Grèce affiche aujourd'hui un bilan, qu'assène chaque jour à 18 heures (17 heures chez nous) en direct à la télévision Sotiris Tsiodras, directeur du comité grec des maladies infectieuses, exceptionnellement positif. D'après les statistiques officielles, la Grèce n'enregistre que 2200 cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus. Et ne déplore à ce stade que 108 décès qui y sont liés. Des chiffres qui, comme en Belgique, sont d'ailleurs en décroissance pour ce qui concerne les nouvelles contaminations et hospitalisations. En Belgique, on parle, pour rappel, de pratiquement 40.000 contaminations avérées pour 5.828 décès. Respectivement 20 et 50 fois mieux que le bilan belge, donc.

(...)