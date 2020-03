Le groupe Emirates fait face à une baisse de la demande à cause de l'épidémie de coronavirus et invite dès lors son personnel à se mettre en congé, par des systèmes rémunérés ou non, ressort-il d'un mail interne que l'agence de presse Reuters a pu consulter.



Une porte-parole du groupe a confirmé à Reuters le contenu du mail sans commenter davantage.



Le groupe Emirates est une société étatique de l'émirat de Dubaï et est surtout connu pour sa compagnie aérienne Emirates Airlines, la plus grande du Moyen-Orient. Le groupe est aussi un des plus gros employeurs de la région, avec plus de 100.000 employés. L'épidémie du coronavirus impacte à la baisse la demande de billets d'avion. Le secteur a pu longtemps profiter de chiffres en croissance qui ont été jusqu'à deux fois supérieurs à la croissance de l'économie mondiale. Mais la pneumonie virale devrait faire baisser la demande pour la première fois en dix ans. Des centaines de milliers de vols ont déjà été annulés.