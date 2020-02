L'épidémie de coronavirus ne cesse de s'étendre à travers la planète depuis son apparition à Wuhan, en Chine, fin 2019. Une trentaine de pays sont désormais touchés, avec un bilan d'au moins 30 morts, hors de Chine.

Après une accalmie , la contamination reprend de plus belle. Le coronavirus est désormais présent dans une trentaine de pays à travers le monde. Le nombre de contamination ne cesse de progresser, notamment en Italie et au Moyen-Orient. La Libre fait le point pays par pays.

En Europe, l'Italie est en quarantaine

Avec un sixième décès à son compteur, l' Italie est devenue en moins de 48 heures le pays le plus touché d'Europe par le Covid-19. La victime est un homme de 88 ans, à 70 km au sud de Milan, a précisé ce lundi le chef de la protection civile, Angelo Borrelli, lors d'une conférence de presse. L'Italie recense désormais un total de 219 cas de contagion, dont 167 dans la seule région de la Lombardie (nord). La multiplication rapide des cas préoccupe les autorités et la population locale. Onze villes du pays ont été placées en quarantaine, et le carnaval de Venise a été annulé dimanche.

Face à l'épidémie, les pays limitrophes s'organisent. En France , un bus en provenance de Milan a été bloqué ce lundi matin à Lyon (centre-est) en raison d'une suspicion de coronavirus à son bord. La police a été chargée d'établir un périmètre de sécurité autour du bus dont les passagers sont confinés, a indiqué une porte-parole de la Direction départementale de la Sécurité publique. Alors qu'un touriste Chinois est décédé à Paris la semaine dernière, dix autres patients contaminés ont été guéris. Une seule personne reste hospitalisée.

La Belgique est relativement épargnée. Les deux derniers ressortissants rapatriés de Chine il y a deux semaines et placés en quarantaine à l'Hôpital militaire Reine Astrid (HMRA) de Neder-over-Heembeek, ont quitté l'établissement dimanche en début d'après-midi, a indiqué un porte-parole militaire. Des précautions sont tout de mêmes prises, Brussels Airport a annoncé une diminution de l'offre de vols vers Pékin et Hong Kong des compagnies aériennes chinoises Hainan Airlines et Cathay Pacific. A partir du mois de mars, il n'y aura plus que quatre vols hebdomadaires entre l'aéroport de Bruxelles et la Chine.

L'Europe, quant à elle, a mobilisé ce lundi 232 millions d'euros supplémentaires pour la lutte contre le coronavirus.

Plusieurs nouveaux cas au Moyen-Orient

L' Irak a annoncé son premier cas de contamination au nouveau coronavirus ce lundi, un étudiant iranien en religion dans la ville sainte chiite de Najaf. Alors que le pays, au système de santé délabré, accueille sur son sol de nombreux pèlerins et étudiants venus d'Iran, cet homme âgé, selon une source médicale, est le premier cas officiel.

De même en Afghanistan , où le ministre de la Santé, Firozuddin Feroz, a annoncé le premier cas positif dans la province d'Herat. Le malade a été détecté parmi trois personnes suspectes dont les autorités avaient dit dimanche qu'elles revenaient de la ville de Qom en Iran.

Moins d'une semaine après la détection du nouveau coronavirus, l' Iran a annoncé quatre nouveaux décès, portant à 12 le nombre de victimes de l'épidémie en Iran. La République islamique est le pays qui enregistre le plus de décès lié au coronavirus, hors Chine.

Le Bahreïn et Koweït ont aussi annoncés plusieurs premiers cas de contamination.

Dans l'est de l'Asie, la Corée du Sud en première ligne

En Chine , où le coronavirus est apparu en décembre sur un marché de Wuhan (centre), l'épidémie a fait encore 150 morts au cours des dernières 24 heures. Au total, près de 2.600 personnes ont succombé en Chine. La Commission nationale a fait état de 409 nouveaux cas, portant à plus de 77.000 le nombre de personnes infectées en Chine continentale. Cette rapide propagation oblige les autorités à agir en urgence. Le comité permanent du Parlement a décidé ce lundi d'interdire "complètement" et immédiatement le commerce et la consommation d'animaux sauvages , une pratique suspectée dans la propagation du nouveau coronavirus. Pékin a également reporté sine die la session annuelle de son parlement. La session plénière de l'Assemblée nationale populaire (ANP) devait s'ouvrir comme tous les ans, le 5 mars, pour l'une de ces grand-messes censées afficher l'unité du pays.

Le coronavirus s'est aussi largement répandu en Corée du Sud, devenue le foyer de contamination le plus important, hors Chine. Le pays dénombre désormais plus de 800 contaminations, dont 7 morts, avec un record quotidien de 231 nouveaux cas de contamination en 24 heures. La ville de Daegu, au sud-est du pays, prenait lundi des allures de ville morte. Le nombre de cas a bondi dans cette cité de 2,5 millions d'habitants. Plus de la moitié des contaminations concernent des membres d'une secte d'inspiration chrétienne. Dix-huit d'entre eux rentraient d'un pèlerinage en Israël où deux cas ont été déclarés et où de nouvelles mesures d'interdiction d'entrée ont été prises. Face au rythme de contagion, le président sud-coréen Moon Jae-in a proclamé dimanche l'état d'alerte maximale.

Le Japon n'est pas en reste. Deux responsables dépêchés sur le paquebot Diamond Princess mis en quarantaine, ont contracté le coronavirus. Ces nouveaux cas portent à six le nombre d'infectés parmi les responsables chargés de contenir la propagation du virus sur le bateau. Parmis les 690 passagers, deux octogénaires sont décédes. Hors du navire, le Japon a confirmé plus de 140 cas à travers le pays.

Les autres pays touchés

On peut compter près de 80 000 contaminés à l'échelle de la planète. Une carte réalisée par les chercheurs de l'Université américaine de Johns-Hopkins, permet de voir en temps réel le nombre de cas de Covid-19 confirmés travers le monde. Dans la région asiatique, la Thaïlande, le Vietman, la Malaisie, Singapour comptent de nombreux contaminés. Le virus est aussi présent au Népal, au Sri Lanka, au Cambodge, en Inde, en Egypte, en Israël, et au Liban. En Europe, il s'étend à l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie, l'Espagne, la Finlande et la Suède.

L'Amérique du Nord et l'Australie sont également touchés, avec respectivement une quarantaine et une quinzaine de cas, dont une partie en provenance du Diamond Princess.