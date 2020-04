Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Plus d'un million et demi de cas d'infection par le nouveau coronavirus étaient officiellement déclarés dans le monde jeudi à 19h00 GMT, dont plus de 96.700 décès, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché en nombre de cas. A 19h00 GMT, le bilan américain était de 451.491 cas, dont 15.938 décès. Plus tard, l'université Johns Hopkins, qui actualise ses chiffres en continu, a donné un nouveau bilan de plus de 460.000 cas et 16.478 décès.

L'Europe reste le continent ayant recensé le plus de cas (811.723) et de décès (65.811). L'Italie affiche le plus grand nombre de décès (18.279), suivie par l'Espagne (15.238), la France (12.210) et le Royaume-Uni (7.978).

AMERIQUE

USA

Les Etats-Unis ont enregistré 1.783 morts liées au nouveau coronavirus en 24 heures, selon le comptage jeudi à 20H30 locales de l'université Johns Hopkins.

Ce bilan journalier, inférieur à celui de la veille (+1.973 morts), porte à 16.478 le nombre total de décès recensés aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé au monde par la pandémie après l'Italie.

Pendant deux journées consécutives, mardi et mercredi, le pays a enregistré près de 2.000 morts en 24 heures, les pires bilans quotidiens dans le monde depuis le début de la pandémie.

Les Etats-Unis comptent par ailleurs à eux seuls plus d'un quart des cas officiellement déclarés dans le monde, avec plus de 460.000 cas au total, selon les chiffres de Johns Hopkins, actualisés en continu.

Les Etats-Unis relèvent depuis le milieu de la semaine dernière plus de 1.000 nouveaux décès quotidiens, malgré les mesures de confinement qui y ont été progressivement mises en place, Etat par Etat.

L'Etat de New York constitue de loin le principal foyer de l'épidémie américaine, avec plus de 7.000 morts. Il a enregistré une nouvelle progression record au cours des dernières 24 heures (+799), mais le nombre de nouvelles hospitalisations n'a jamais été aussi bas, a indiqué jeudi le gouverneur Andrew Cuomo.

Uruguay

Plus de 100 passagers en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande se trouvant à bord

d'un bateau de croisière ancré au large de Montevideo prendront l'avion samedi afin de quitter la capitale uruguayenne et de rejoindre Melbourne, a déclaré jeudi le ministère local des Affaires étrangères. Le Greg Mortimer, battant pavillon des îles Bahamas et transportant quelque 200 passagers et membres d'équipage, est bloqué au large de la capitale uruguayenne depuis le 27 mars. Le bateau avait quitté Ushuaïa, à l'extrême Sud de l'Argentine, le 15 mars pour une croisière dans l'Antarctique et sur l'île britannique de Géorgie du Sud. Mais la traversée a été écourtée en raison de l'apparition de cas suspects de coronavirus.

Après avoir été refoulé par les îles britanniques des Malouines, le navire a fait route vers Montevideo, à plusieurs milliers de kilomètres au Nord. Il a été autorisé à y accoster vendredi pour procéder à l'évacuation par avion de 112 passagers australiens et néo-zélandais vers l'Australie. Ceux-ci seront amenés tôt samedi à l'aéroport de la capitale en bus, sous escorte policière.

Environ 60% des passagers à bord ont été testés positifs au coronavirus. Huit d'entre eux ont déjà été évacués et transférés dans des hôpitaux de Montevideo

ASIE

Corée du Sud

Les autorités sanitaires sud-coréennes ont fait état vendredi de 27 nouveaux cas de Covid-19, ce qui porte le nombre total d'infections dans le pays à 10.450. Il s'agit du plus faible nombre de nouvelles infections quotidiennes en 50 jours. Pour la première fois depuis le 20 février, le nombre de nouvelles infections est passé en dessous de 30. Pour un deuxième jour consécutif, l'augmentation a été inférieure à 40.

La ville de Daegu, qui a été l'épicentre de l'épidémie avec un total de 6.807 cas, n'a enregistré aucune nouvelle infection pour les la première fois, selon l'agence de presse Yonhap.

Quatre autres décès liés à la maladie ont également été enregistrés, portant le nombre de morts au niveau national à 208, selon les données des Centres coréens de contrôle et de préventions des maladies (KCDC).

Yémen

Le Yémen a annoncé vendredi un premier cas de contamination au nouveau coronavirus, dans la province de Hadramout (sud) contrôlée par le gouvernement, ont annoncé les autorités sanitaires.

"Le premier cas confirmé de coronavirus a été recensé dans la province de Hadramout", a indiqué sur Twitter la commission gouvernementale d'urgence nationale sur le Covid-19. Des organisations humanitaires ont averti de répercussions potentiellement catastrophiques d'une épidémie de coronavirus dans ce pays ravagé par cinq ans de guerre entre rebelles et troupes yéménites soutenues par l'Arabie saoudite.