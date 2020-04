Ce vendredi, on déplorait en Espagne le décès de 932 personnes infectées du coronavirus. Selon des informations relayées par El Pais, on compte à ce jour 10.935 décès en Espagne depuis le début de la crise sanitaire. Au total, 117.710 personnes sont infectées du covid-19.

Avec ces nouveaux chiffres, l'Espagne dépasse donc l'Italie au classement des pays comptant le plus de citoyens contaminés. Les médias espagnols nous apprennent également que 56.000 patients ont été hospitalisés et que plus de 30.000 ont été guéries.