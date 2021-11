C’était le 11 mars 2020. Face à la menace d’une propagation rapide du Covid aux États-Unis, le président de l’époque, Donald Trump, avait interdit d’entrée sur le territoire US tout non-Américain ayant circulé durant les deux semaines précédentes dans l’espace Schengen. Autant dire que, sauf dérogation, le territoire US était inaccessible pour les résidents européens. Ce lundi 8 novembre, soit dix-neuf mois plus tard, les États-Unis s’ouvrent à nouveau pour les voyageurs vaccinés et testés préalablement en provenance de l’Europe.