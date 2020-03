La France s'est réveillée avec la gueule de bois, après les images des parcs parisiens bondés dimanche, malgré les interdictions mises en place par le gouvernement. "L'état d'inconscience", titre même le journal Libération.

La France a fait fermer samedi ses bars, ses restaurants et exhorte la population à respecter la "distanciation sociale". Les cinémas, discothèques, centres commerciaux, bibliothèques, salles de spectacles, musées et établissements sportifs sont aussi fermés jusqu’au 15 avril. Le message ne semble pourtant pas être passé auprès de tout le monde, à en juger par le monde, énorme, qui circulait dans plusieurs endroits de la capitale française dimanche.

Le célèbre marché d'Aligre ou les abords du canal Saint-Martin étaient noirs de monde par exemple, certains profitant des rayons de soleil printaniers. "On vient de voter, alors sur le chemin, on passe au parc avec les enfants car on se dit que le confinement ne va pas tarder. Ce sont nos derniers moments de vraie liberté peut-être", a expliqué à l'AFP un père de deux enfants.

Interpellant, vu l'urgence. Le journal Libération a même titré "L'état d'inconscience".

Des images qui sont remontées jusqu'à Emmanuel Macron, à en croire Le Parisien. "C'est une folie, les gens sont inconscients! Le président pensait qu'ils avaient compris, on a vu que non", s'est indigné un proche du président dans les colonnes du journal français. Il est d'ailleurs probable que la France durcisse ses mesures de confinements, au vu de l'urgence, à en croire le journal français.

Il faut dire que la situation est particulièrement préoccupante chez nos voisins. "La situation de l'épidémie est très inquiétante et se détériore très vite", a déclaré lundi sur France Inter le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, s'inquiétant d'une éventuelle "saturation" des hôpitaux. "Le nombre de cas double désormais tous les trois jours", mais "je voudrais surtout que nos concitoyens se rendent compte qu'il y a des personnes qui sont malades, en réanimation et dont le pronostic vital est engagé, et ces personnes se chiffrent en centaines", a-t-il insisté.