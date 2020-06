Durant sept jours d'affilée, les Etats-Unis ont déploré moins de mille morts quotidiens du coronavirus, selon les données de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Les Etats-Unis ont recensé 840 morts au cours des dernières 24 heures, selon le comptage de l'université Johns Hopkins à 20H30 locales mercredi. Ils restent le pays le plus endeuillé au monde par la pandémie, avec plus de 117.000 morts du virus et plus de 2,1 millions de cas diagnostiqués sur le territoire.

Malgré ces bilans journaliers encourageants, la première vague de contaminations n'en finit pas de durer, avec un nombre de nouveaux cas recensés qui se situe toujours autour de 20.000 chaque jour.

L'épidémie américaine s'est déplacée de New York et du nord-est du pays vers une large bande recouvrant le sud et l'ouest. Plus d'une douzaine d'Etats enregistrent leur plus grand nombre de nouveaux cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie.

C'est le cas de l'Oklahoma, où Donald Trump, refusant tout alarmisme, entend tenir un grand meeting électoral de plusieurs dizaines de milliers de personnes ce weekend.

Plus de 1.200 morts en 24 heures au Brésil

En 24 heures, le Brésil a enregistré 1.269 nouveaux décès en raison du coronavirus, indique jeudi le ministère de la santé publique. Le total de morts attribués au Covid-19 est désormais de 46.510 dans ce pays de 212 millions d'habitants. Quelque 955.400 personnes sont infectées, selon les chiffres officiels. Ces données font du Brésil le deuxième pays le plus touché au monde, après les Etats-Unis. Les épidémiologistes suspectent en outre des chiffres réels bien plus élevés encore, dans la mesure où il n'y a pas suffisamment de tests à disposition. Des évaluations et des études scientifiques estiment qu'il y aurait au moins sept fois plus de personnes infectées et le double de décès dus au coronavirus.

21 malades supplémentaires à Pékin, la ville en alerte

Des milliers d'habitants faisaient la queue jeudi dans tout Pékin pour subir un dépistage du nouveau coronavirus, la capitale chinoise tentant d'enrayer un rebond de Covid-19 avec confinements et désinfections massives.

Le ministère chinois de la Santé a fait état de 21 malades supplémentaires au cours des 24 dernières heures dans cette ville de 21 millions d'habitants, portant à 158 le nombre de cas recensés depuis la semaine dernière.

La vie avait repris un cours quasi normal à Pékin après deux mois sans aucune contamination. Mais l'apparition il y a quelques jours d'un nouveau foyer d'infection a relancé la vigilance.

Le marché de gros de Xinfadi, principal lieu d'approvisionnement en fruits et légumes de la capitale, est soupçonné d'être la source des nouvelles contaminations.

Les autorités locales ont engagé depuis quelques jours une vaste campagne de dépistage des habitants et de désinfection des restaurants.

Une trentaine de zones résidentielles, sur les milliers que compte Pékin, ont par ailleurs été placées en quarantaine et tous les établissements scolaires ont été refermés jusqu'à nouvel ordre.

Jeudi, des dizaines de personnes patientaient pour un dépistage devant le Stade des Travailleurs dans l'est de la ville, a constaté l'AFP. L'enceinte accueille d'ordinaire l'équipe de football locale.

Beaucoup étaient des employés de restaurants ou de magasins avoisinants.

"Je voulais de toute façon faire le dépistage et puis mon employeur m'a ensuite dit que tout le personnel du centre commercial où on travaille devait aussi être testé", a expliqué Mme Pang, une vendeuse de 25 ans.

"On n'a pas beaucoup de clients ces derniers jours, les gens ont peur de sortir maintenant", a pour sa part confié à l'AFP M. Wang, chef cuisinier dans un restaurant, alors qu'il faisait la queue.

La municipalité a appelé ses habitants à éviter les voyages "non essentiels" en dehors de Pékin et drastiquement réduit les liaisons aériennes. Les personnes habitant dans des zones classées "à risque moyen ou élevé" ont eux interdiction de sortir de la ville.

Il s'agit de "bloquer résolument les canaux de transmission de l'épidémie, pas d'un verrouillage" de la capitale, a voulu rassurer jeudi un responsable municipal, Pan Xuhong.