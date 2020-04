Les maladies chroniques ne disparaissent pas en temps de pandémie mais les patients si. Le constat amène les autorités médicales à rappeler l'impératif de poursuivre les soins - et les vaccinations - même quand le coronavirus frappe.

"Cette semaine, la pneumologie - un service qui gère des pathologies lourdes - n'a vu aucun des patients habituels: les gens ont tellement peur qu'ils ne viennent pas. Il paraît déjà évident qu'il y aura du retard dans la prise en charge... ils n'ont pas pu disparaître comme ça", s'étonne le Dr Béthsabée Garel à l'hôpital Cochin, à Paris.

Dermatologue, la cheffe de clinique est en renfort dans ce service en première ligne contre les affections respiratoires liées au virus. Elle même, en cancérologie dermatologique a maintenu les soins. "Mais je ne suis pas sûre que les personnes âgées se présentent - et c'est dommage".

Certains redoutent de se rendre à l'hôpital alors que la vague des patients contaminés déferlent sur les services d'urgence, ou bien ils hésitent à solliciter des soignants qu'ils imaginent débordés par le virus.

Pour Patrick (prénom modifié à sa demande), qui avait rendez-vous pour un contrôle post-opératoire en radiologie, c'est un peu des deux: il s'est même étonné que la clinique lui confirme son rendez-vous la veille.

"J'ai pensé qu'ils avaient quand même mieux à faire. De toutes façons, c'était pour moi hors de question de passer une IRM, comment être sûr que la machine était désinfectée entre chaque patient..."

Peur d'être contaminés

"Les autres pathologies (que le Covid) restent sous le radar", confirme le Pr Elie Azoulay du service de réanimation de l'hôpital Saint-Louis à Paris. "On a gardé des lits (pour eux), mais on ne les voit pas".

Pour avoir vécu une situation analogue au début des années sida, le Pr Azoulay en est convaincu: "Beaucoup ne viennent pas par peur d'être contaminés. Certains ne viennent pas voir leurs proches en réa à cause de ça"...

En même temps, avec le confinement imposé aux Français et dans de nombreux pays, "on a moins d'accidents de la route. Et les gens font moins d'efforts, donc on a moins d'infarctus et d'AVC", avance-t-il.

Dans l'Est, la région de France la plus éprouvée avec l'Ile-de-France, "l'activité aux urgences a été divisée par six", assure aussi le Dr Marc Noizet, chef des urgences de l'hôpital de Mulhouse - pourtant submergé par le Covid. "C'est sidérant": "On a aussi moins d'appendicites, moins d'occlusions (intestinales)..."

"Les embollies pulmonaires, les phlébites, les péritonites ne vont pas s'arrêter à cause du virus", s'alarme encore le Dr Christian Lehmann, généraliste en région parisienne qui constate que "la bobologie" non plus, ne fréquente plus les cabinets médicaux.

"Même au coeur d'une crise, les soins de base doivent se poursuivre: les bébés naissent, les vaccins doivent être dispensés et les gens ont toujours besoin de leurs traitements vitaux", a d'ailleurs martelé lundi le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Catastrophe pour les communautés

De même, lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014, les patients tendaient à fuir les dispensaires, et même les maternités étaient désertées.

L'OMS a publié une mise en garde sur son site: en attendant le vaccin contre le Covid, "il faut s'assurer que les gens sont protégés contre des maladies pour lesquelles le vaccin existe" insiste le Dr Katherine O'Brien, Directrice de la vaccination et de l'immunisation.

Leur explosion "serait une catastrophe pour les communautés impactées par le Covid", ajoute-t-elle en rappelant les 6.000 morts de la rougeole en République démocratique du Congo, confrontée à Ebola.

L'Unicef a émis la même recommandation: "Les enfants des familles les plus pauvres dans les pays touchés par les conflits et les catastrophes naturelles sont les plus exposés", a souligné Henrietta Fore, sa directrice, "préoccupée" par l'Afghanistan, la RDC, la Somalie, la Syrie ou le Soudan du Sud.

Par ailleurs, après les mises en garde sur la prise de corticoïdes et d'anti-inflammatoires - déconseillés en cas de contamination au coronavirus - l'Association française "Asthmes et Allergies" a rappelé à plusieurs reprises qu'il "est très important de ne pas arrêter son traitement de fond".