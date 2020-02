Le premier producteur d'articles de sport au monde, Nike, a temporairement fermé près de la moitié de ses enseignes en Chine dans un effort pour limiter la propagation du nouveau coronavirus dans le pays.

Nike craint en outre que l'épidémie ait des répercussions négatives sur ses activités en Chine et ses résultats financiers. Les magasins qui restent ouverts le sont moins longtemps et sont moins fréquentés, confirme la marque. "A court terme, nous nous attendons à ce que la situation ait un impact matériel sur nos opérations en Chine", a communiqué l'entreprise après la fermeture de la bourse de New York.

Des informations chiffrées seront fournies lors du prochain rapport trimestriel qui sera publié le 21 mars.