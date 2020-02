Alors que l'épidémie du coronavirus gagne du terrain de jour en jour et que le nombre de victimes ne cesse d'augmenter, les grandes compagnies telles que Sony ou Apple sont en train retenir leur souffle.

En effet, de nombreuses entreprises chinoises de sous-traitants des grands fabricants mondiaux comme Apple, Samsung ou encore Sony tournent au ralenti ou sont carrément à l'arrêt. De quoi vraiment retarder la sortie très attendue de la PlayStation 5 ? Ou assister à une pénurie de produits Apple ou Samsung ?

Si la marque à la pomme nie que la fermeture de certaines usines chinoises impactera directement la production et les stocks, il faut quand même nuancer et préciser que la Chine est la pièce maîtresse de toute la logistique mondiale de la new-tech. Ainsi, le pays produit pas moins de 70% des smartphones de la planète et 55% des écrans de télévision. Par ailleurs, 96 % des consoles vendues aux Etats-Unis en 2018 étaient fabriquées en Chine.

D'après l'agence de presse Reuters, le gouvernement chinois aurait ordonné à Foxconn, la société qui gère la production d’iPhone en Chine, la suspension de ses activités jusqu’au 10 février au moins. C'est pourquoi la production d'iPhone ainsi que la mise en vente des deux nouvelles consoles, la PS5 et la Xbox Series X, pour la fin de l'année fait l'objet de grands doutes. En outre, dans un entretien accordé à Reuters, Shuntaro Furukawa, le directeur général de Nintendo, a d’ores et déjà expliqué que le virus entraînera un retard de production des consoles Switch.

Néanmoins, il n'est pas encore l'heure de tirer la sonnette d'alarme. En effet, les entreprises et les sous-traitants chinois possèdent une grande quantité de pièces en stock et la paralysie de la production ne devrait pas durer au-delà de la mi-février, selon les autorité chinoises.

Quand bien même Apple et Sony restent confiants quant aux problèmes de production liés au coronavirus, il faudra tenir à l’œil la réouverture, ou non, des usines chinoises. Car si la mise à l’arrêt du pays est prolongée, certains fans risquent d'être déçus à l'automne 2020.