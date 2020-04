Les Etats-Unis ont franchi vendredi la barre du demi-million de cas officiellement déclarés de nouveau coronavirus, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence.

Les Etats-Unis sont, depuis fin mars, le pays qui compte le plus de cas recensés d'infection. Avec plus d'un quart des cas officiellement déclarés au total dans le monde, ils menacent de devenir le nouvel épicentre de la pandémie, devant l'Europe qui enregistre quant à elle plus de 850.000 cas, selon un comptage de l'AFP. On fait également le point dans le monde.

Amérique

USA

Les USA sont aussi devenus le premier pays au monde à dépasser les 2.000 morts du nouveau coronavirus en une journée, avec 2.108 décès supplémentaires enregistrés en 24 heures, selon le comptage de l'université Johns Hopkins à 20H30 locales vendredi.

Le nombre total de morts recensés aux Etats-Unis est de 18.586, soit très proche du pays le plus endeuillé, l'Italie, qui déplore 18.849 décès, mais avec une population cinq fois moins importante.

L'Amérique approche par ailleurs du demi-million de cas officiellement déclarés de la maladie (+35.000 cas recensés en 24 heures). Les Etats-Unis relèvent depuis le milieu de la semaine dernière plus de 1.000 nouveaux décès quotidiens, et avaient déjà enregistré mardi et mercredi près de 2.000 morts en 24 heures, alors également les pires bilans quotidiens dans le monde depuis le début de la pandémie.

L'épicentre de l'épidémie américaine se situe à New York, l'Etat déplorant à lui seul plus de 7.800 morts et plus de 160.000 cas positifs. Les Etats-Unis sont depuis fin mars le pays comptant le plus de cas recensés d'infections, avec plus d'un quart des cas officiellement déclarés dans le monde.

"Plus de 2,1 millions de tests ont été réalisés" dans le pays, a déclaré le vice-président américain Mike Pence vendredi lors de la conférence de presse quotidienne de la cellule de crise de la Maison Blanche sur le virus. Le président Donald Trump répète régulièrement qu'il s'agit du plus grand nombre de tests effectués par un pays, ce qui explique selon lui le nombre de cas recensés bien supérieur aux Etats-Unis qu'ailleurs. Selon le site ourworldindata.com, c'est effectivement le cas en valeur absolue, mais proportionnellement à leur population, l'Italie et la Corée du Sud ont réalisé plus de tests que les Américains.

Les prévisions du nombre de morts aux Etats-Unis selon le modèle le plus cité (IHME), qui prend en compte la façon dont l'épidémie a évolué en Chine et en Europe, ont ces derniers jours été plusieurs fois revues à la baisse pour la première vague: de 93.000 à 82.000, puis à 60.000 décès.

Des victimes non réclamées du coronavirus enterrées sur une île à New York

Des dizaines de corps de victimes du coronavirus non réclamés par des proches sont enterrés sur une île de New York, surnommée depuis longtemps "l'île des morts", selon plusieurs médias locaux vendredi.

Située au nord-est du Bronx, Hart Island est utilisée comme fosse commune de New York depuis 1869. Plus d'un million de personnes non identifiées, non réclamées ou pour qui des proches n'ont pu payer des funérailles sont déjà enterrées sur l'île. "Nous allons continuer à utiliser l'île à cette fin durant la crise et il est probable que des gens morts des suites du Covid-19 qui relèvent de l'un de ces cas seront enterrés là dans les jours à venir", a indiqué un porte-parole de la ville de New York. Des images filmées cette semaine par drone pour le New York Post montrent des dizaines de cercueils sommaires en train d'être enterrés sur Hart Island. Cité par plusieurs médias, un porte-parole des services pénitentiaires de la ville, qui gèrent le lieu, a indiqué qu'environ 24 personnes étaient enterrées chaque jour actuellement, contre 25 en moyenne par semaine avant la pandémie. Vendredi, le maire de New York a reconnu de manière implicite que des corps de personnes décédés des suites du coronavirus étaient enterrés à Hart Island. L'Etat de New York reste le plus touché aux Etats-Unis, avec 777 nouveaux décès lors des dernières 24 heures et 7.844 morts au total depuis l'arrivée de la pandémie dans la région.

Ce sont ordinairement des détenus, extraits de la célèbre prison de Rikers Island toute proche, qui assurent les enterrements. Mais compte tenu des risques de contamination et des inquiétudes quant à la propagation du virus en détention, la tache est actuellement assurée par des employés d'un sous-traitant, a indiqué un porte-parole de la ville de New York. Les services pénitentiaires ont ouvert un registre qui recense toutes les personnes enterrées sur l'île depuis 1977 et dont l'identité est connue. la gestion de l'île a été régulièrement critiquée, les services pénitentiaires étant accusés de ne pas entretenir correctement le site. Début 2018, plusieurs médias locaux avaient montré des images d'ossements dispersés sur les rivages de l'île, provenant de squelettes découverts par l'érosion. Le conseil municipal a voté, fin 2019, le transfert de la gestion de Hart Island au service des parcs et jardins de la ville, prévu en 2021. Le changement de gestionnaire vise aussi à rendre le site plus accessible pour les proches de personnes enterrées sur l'île.

Uruguguay

Le paquebot de croisière australien Greg Mortimer, qui était ancré depuis deux semaines au large de l'Uruguay avec plus d'une centaine de cas de Covid-19 à bord, a accosté vendredi à Montevideo pour évacuer une partie des passagers vers Melbourne.

Quelque 110 Australiens et Néo-zélandais vont ensuite débarquer trois heures plus tard pour rejoindre l'avion sanitaire qui doit décoller dans la nuit. Des "mesures sanitaires strictes" seront mises en place pour évacuer ces passagers, avait annoncé mercredi le chef de la diplomatie uruguayenne, Ernesto Talvi. L'Airbus A340 médicalisé affrété par le croisiériste Aurora Expéditions pour cette opération a atterri en Uruguay vendredi à l'aube. Le Greg Mortimer, transportant quelque 217 passagers et membres d'équipage, était bloqué au large de la capitale uruguayenne depuis le 27 mars.